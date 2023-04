Governo federal tem intenção de financiar produção de veículos

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



07/04/2023 | 08:51



Em meio ao um cenário de redução de produção, com montadoras concedendo férias coletivas e diminuindo os turnos de trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou com a possibilidade de financiamento para a fabricação de veículos. Ele pretende reunir indústrias e sindicatos para debater o tema.

De acordo com o chefe do Executivo, a discussão com o setor não é para reduzir IPI. “É mais profunda”.

Lula afirmou que planeja se reunir com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e sindicalistas para a discussão de uma programação “que pode envolver alguma política de isenção fiscal”.

“Eu já disse ao Geraldo Alckmin (PSB), que convidasse a indústria automobilística e sindicatos para ter uma conversa”, afirmou Lula, em referência ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. “Precisamos ter uma discussão mais profunda do que queremos da indústria automobilística brasileira porque também precisamos assumir a responsabilidade de facilitar o financiamento de carro”, pontuou.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, diz que aguarda o convite de Lula. “É interessante discutir a política industrial como um todo, não apenas o setor automotivo. Precisamos ter uma política industrial para o País. Em relação ao setor automotivo, temos de discutir, por exemplo, o conteúdo local. As linhas de montagem não podem parar porque dependem de fornecedores externos. Temos capacidade de produzir aqui e gerar empregos aqui”, apontou.

“Estimular setores produtivos é uma receita que Lula já adotou em governos anteriores e não será uma novidade. As grandes economias do mundo têm apontado nesta direção, de estimular a atividade econômica. É importante estimular setores que tenham uma cadeia produtiva”, pontuou o economista Sandro Maskio que, assim como Selerges, defende uma atuação mais abrangente do governo. “É importante ter um projeto de longo prazo, de estímulo na participação do capital nacional. Em décadas vamos ter a clareza da importância desse apoio. É só olhar o que fizeram Japão, Coreia do Sul e China”, destaca.

Lula afirmou ainda que não adianta aumentar a produção automobilística no Brasil se não houver mercado interno. “Não está fácil comprar um carro hoje”, disse. “Não vamos ficar produzindo carro para um povo que não pode comprar.”

O presidente disse que a indústria automobilística também será tema de debate de sua viagem à China, prevista para acontecer na próxima semana.

(com Estadão Conteúdo)

VW vai contratar 100 temporários

A Volkswagen vai contratar 100 funcionários temporários para reforçar a linha de produção da Saveiro, em São Bernardo. Os novos funcionários deverão começar a trabalhar no próximo mês, com previsão de encerramento em 31 de dezembro. A notícia foi dada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e confirmada pela montadora.

A nota divulgada pela empresa diz que “essas contratações atenderão a uma demanda específica de produção”.

O diretor administrativo do sindicato e representante dos trabalhadores na Volks, Wellington Damasceno, classificou a decisão da fabricante como “uma notícia boa diante de um cenário ruim. É algo positivo o aumento de produção, a contratação de funcionários e a manutenção da produção em dois turnos”, afirmou.

Damasceno participou ontem de assembleia com os funcionários da Volks na qual destacou a projeção de queda na fabricação e venda de automóveis “influenciadas pela alta taxa de juros e pela falta de linhas de crédito e o endividamento das famílias e o alto preço dos veículos’’.

Ele destacou que, na fábrica da Via Anchieta, entretanto, existe a previsão de aumento na fabricação da Saveiro. “O mercado tem pedido esse tipo de carro”, afirmou o sindicalista. “Ajustes estão sendo negociados com a empresa para liberar trabalhadores pra este aumento de produção”, completou.

A caminhonete da Volks aparece na 23ª colocação entre todos os veículos comercializados no País. No primeiro trimestre deste ano foram emplacadas 7.443 unidades. No ano passado, 23.419.