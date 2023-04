Bruce Dickinson, do Iron Maiden, vai participar da CCXP23

07/04/2023 | 08:11



A CCXP23, importante convenção de cultura pop e nerd, começou a tomar forma nesta quinta-feira, 6. Os organizadores do evento anunciaram o ator Tyler Hoechlin, de Superman & Lois, e Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, como os primeiros confirmados de peso para o festival, que ocorre entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro em São Paulo.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela CCXP, Hoechlin vai estar no evento nos dias 2 e 3 de dezembro, participando também de um painel no palco principal. Além disso, o ator, que também está em produções como Teen Wolf e Cinquenta Tons de Liberdade, deve ainda fazer parte das sessões pagas de fotos e autógrafos com os fãs.

Já Bruce Dickinson é uma surpresa. O festival geralmente privilegia atores, diretores e criadores da área de cinema, televisão e quadrinhos - raramente há espaço para músicos, como vai acontecer com o vocalista do Iron Maiden. Ele estará em um painel no palco principal, no primeiro dia da convenção, falando de música, processo de criação e cultura pop.

Batman

Outros nomes confirmados são de Joshua Cassara, quadrinista exclusivo da Marvel Comics; Juni Ba, que vai lançar seu mais recente trabalho, Monkey Meat; e o argentino Eduardo Risso, autor de Dark Night: A True Batman Story, com Paul Dini.

A venda de ingressos começou nesta quinta, 6, com valores variando de R$ 160 a R$ 12.500 (Full Experience).

