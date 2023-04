Fundo Social distribui 1.500 kits de Páscoa para crianças

Da Redação



07/04/2023 | 07:47



A Prefeitura de Santo André proporcionou uma Páscoa doce e divertida para milhares de crianças andreenses nesta quinta-feira (6). Dezenas delas estiveram delas na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Craisa, e puderam se deliciar com pipoca, algodão doce, tiraram fotos com o Coelhinho Fofuxo e o Ursolino, e ainda receberam ovos de Páscoa das mãos da presidente do Fundo Social, Ana Cláudia de Fabris, e da primeira-dama Ana Carolina Serra.

Além disso, 17 entidades assistenciais retiraram, em sistema drive-thru, 1,5 mil kits de Páscoa para serem doados aos pequenos de famílias em situação de vulnerabilidade na cidade. A montagem desses kits, inclusive, só foi possível graças às doações de parceiros e munícipes.

“A gente sempre busca essa parceria com as entidades porque sabe o quanto ela é importante e o quanto as crianças esperam ganhar um chocolate, um ovo. Mas também é mais do que uma entrega de chocolate, é a ação, a festa, elas poderem participar desse momento e dessa alegria que vivemos aqui hoje. Então fazemos de tudo para conseguir o máximo de arrecadações e tudo se transforma nessa festa linda”, ressaltou Ana Cláudia de Fabris.

“Com muita alegria que a gente conseguiu reunir essas arrecadações e entregar para 17 entidades assistenciais que atendem crianças. É esse o espírito fraterno que nos envolve. A gente consegue unir a solidariedade dos munícipes e direcionar para quem mais precisa. Esse é o princípio das ações do Fundo Social de Solidariedade: receber de quem pode ajudar e levar para as mãos de quem precisa”, pontuou Ana Carolina Serra (Cidadania).

Representando a entidade Todo Mundo Feliz, que atende 180 crianças da Comunidade do Tamarutaca, Jaqueline Dias Ribeiro, 30 anos, rasgou elogios a mais uma ação do Fundo Social de Solidariedade. “Essa parceria para a gente é maravilhosa, que nós mantemos há anos. Nos supre em parte essencial da nossa instituição, uma parceria que é muito bem-vinda. A Páscoa está garantida”, exaltou.