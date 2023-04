Red Bull Bragantino goleia e Botafogo empata na estreia na Sul-Americana

06/04/2023 | 23:06



Outros dois times brasileiros entraram em campo na noite desta quinta-feira pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Red Bull Bragantino surpreendeu e goleou no Paraguai, enquanto o Botafogo esteve duas vezes na frente do placar, mas só empatou em território chileno.

O Red Bull Bragantino estreou com o pé direito, já que, mesmo jogando fora de casa, visitou e venceu o Tacuary-PAR, pelo placar de 4 a 1, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino lidera o Grupo C com três pontos, ao lado do Estudiantes, que também venceu na estreia. Vale lembrar que na Sul-Americana apenas o líder de cada chave se garante nas oitavas de final. Os vice-líderes enfrentarão os terceiros colocados dos grupos da Libertadores em um playoff para a fase decisiva da Sul-Americana

Mesmo jogando fora de casa, o Red Bull Bragantino começou a partida tomando as rédeas do duelo, com mais posse de bola e intensidade no ataque. Mas, viu o Tacuary abrir o placar em sua primeira chegada. Aos 21 minutos, o brasileiro Edson Cariús recebeu na área e só completou para o fundo das redes, colocando os donos da casa em vantagem.

Porém, não demorou para o time paulista empatar. Aos 38 minutos, Juninho Capixaba cobrou um escanteio da direita cheio de efeito e enganou o goleiro Servín, marcando um gol olímpico. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas foi para o intervalo empatado em 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o Red Bull Bragantino mostrou intensidade e com dois gols nos vinte primeiros minutos praticamente decretou a vitória. Aos três, Juninho Capixaba cobrou escanteio e dessa vez Alerrando apareceu de cabeça para completar para o gol.

Já aos 16 foi a vez de Tallison deixar a sua marca. O atacante pegou a sobra de um cruzamento rasteiro vindo da esquerda e mandou a bola para o fundo das redes. No final do jogo, ainda deu tempo do time brasileiro marcar mais um e fechar o placar em 4 a 1. Aos 31, Gustavinho arriscou um chute forte e acertou o ângulo, marcando um golaço.

Mesmo com um jogador a mais desde o início do segundo tempo, o Botafogo só empatou com o Megallanes-CHI, por 2 a 2, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. Os gols do time carioca, que esteve duas vezes na frente do placar, foram marcados por Tiquinho Soares e Eduardo.

O empate deixa Megallanes e Botafogo iguais na segunda posição do Grupo A. A LDU-EQU, que venceu o César Vallejo-PER, lidera a chave, com três pontos ganhos. Consequentemente, os peruanos aparecem na lanterna.

Em campo, o Botafogo abriu o placar logo aos cinco minutos, quando o goleiro Rodríguez tentou chute forte e viu a bola bater em Tiquinho Soares e parar dentro do gol. Contudo, os chilenos deixaram tudo igual aos 16 minutos com Canales.

No segundo tempo, já com um homem a mais, o Botafogo voltou a ficar na frente com gol de Eduardo, aos 12 minutos. Só que numa infelicidade de Tchê Tchê, que errou na saída de bola, Contreras finalizou da meia-lua e deixou tudo igual, dando números finais ao confronto.