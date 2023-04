Lula amplia lista de convidados em comitiva presidencial à China

06/04/2023 | 21:35



Na viagem remarcada à China, prevista para semana que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou o número de convidados para integrar a comitiva presidencial. De acordo com lista obtida pelo Broadcast Político, foram convidados 37 parlamentares.

Dentre eles, estão 29 deputados, incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e 8 senadores, contando com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O deputado federal Cleber Verde (Republicanos-MA), que está entre os convidados, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

A comitiva está prevista para embarcar na próxima terça-feira, 11, no período da manhã. Já no dia 15, Lula deve ir com a delegação brasileira a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com volta prevista ao Brasil para o dia 16.

A viagem tinha sido inicialmente programada para o dia 25 de março. Contudo, Lula foi diagnosticado com pneumonia e influenza A, o que adiou a ida ao país asiático.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, na viagem prevista para março à China, a comitiva presidencial previa 34 parlamentares, além de 200 empresários.

Confira a lista de deputados e senadores convidados a integrar a comitiva presidencial, obtida pela reportagem:

- Arthur Lira (PP-AL) - Presidente da Câmara dos Deputados

- Fausto Pinato (PP-SP) - Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

- Carlos Zarattini (PT-SP) - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

- Vander Loubet (PT-MS) - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

- Luiz Fernando Faria (PSD-MG) - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

- Gutemberg Reis (MDB-RJ) - Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

- Zeca Dirceu (PT-PR) - Líder do PT na Câmara dos Deputados

- Daniel Almeida (PCdoB-BA) - Vice Líder do Governo no Congresso Nacional

- Eduardo da Fonte (PP-PE)

- Júlio César (PSD-PI)

- Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) - Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

- Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) - Líder do MDB

- José Guimarães (PT-CE) - Líder do Governo na Câmara

- Alex Manente (Cidadania-SP) - Líder do Cidadania

- André Figueiredo (PDT-CE) - Líder do PDT

- Fábio Macedo (PODE-MA) - Líder do Podemos

- Fred Costa (Patriota-MG) - Líder do Patriota

- Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - Líder do PCdoB

- Luis Tibé (Avante-MG) - Líder do Avante

- Túlio Gadêlha (Rede-PE) - Representante da Rede

- Lula da Fonte (PP-PE)

- Deputada Iza Arruda (MDB-PE)

- Deputado Cleber Verde (Republicanos-MA)

- Deputado AJ Albuquerque (PP-CE)

- Pedro Campos (PSB-PE) - Vice-líder do PSB

- Tabata Amaral (PSB-SP) - Vice-líder do PSB

- Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - Vice-líder do Governo na Câmara

- André Janones (Avante-MG) - Vice-líder do Avante

- Heitor Schuch (PSB-RS), Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços

- Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - Presidente do Senado Federal

- Senador Renan Calheiros (MDB-AL) - Presidente da Comissão Relações Exteriores

- Senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) - Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

- Senadora Eliziane Gama (PSD-MA) - Líder Bloco Parlamentar da Resistência Democrática

- Senador Jaques Wagner (PT-BA) - Líder do Governo

- Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) - Líder do Governo no Congresso

- Senadora Augusta Brito (PT-CE)

- Senadora Jussara Lima (PSD-PI)