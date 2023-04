Bolsas de NY fecham em alta, após dado da auxílio-desemprego e com Alphabet em destaque

06/04/2023 | 17:18



Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 6, no fim de uma semana mais curta em Wall Street por conta do feriado da Páscoa. Na véspera do payroll, a revisão em alta de revisão em alta de dado de auxílio-desemprego alimentar expectativa pelo arrefecimento do mercado do trabalho e uma consequente pausa no ciclo de aperto do Federal Reserve (Fed).

O índice Dow Jones subiu 0,01%, aos 33.485,29 pontos, o S&P 500 avançou 0,36%, aos 4.105,02 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,76%, aos 12.087,96 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,63%, o S&P caiu 0,10% e o Nasdaq cedeu 1,10%.

A ação da Alphabet emergiu como um dos destaques da sessão, com notícias recentes sobre os avanços da controladora do Google na inteligência artificial, fechando em alta de 3,78%. Outras empresas do setor de tecnologia também se valorizaram, entre elas Meta (+2,18%), Microsoft (+2,55%) e Apple (+0,55%).

Na visão do analista Edward Moya, da Oanda, Wall Street parece "estar pronta" para um fim de semana prolongado. Moya afirma que, apesar de terem aberto no vermelho, o apetite por risco retornou, à medida que o mercado passou a olhar a revisão "massiva" da semana retrasada dos pedidos de auxílio-desemprego, de 198 mil a 246 mil.

Apesar disso, incertezas ainda persistem sobre o pulso da economia mundial. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou hoje que a atividade global enfrenta um caminho "duro e nebuloso", em um cenário complicado por tensões entre bancos.

Pela manhã, comentários do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, sugeriram que a política monetária está "quase suficientemente restritiva", de acordo com Moya. Segundo ferramenta do CME, por volta das 17 horas, o mercado vê 47,0% de chance de manutenção dos juros na próxima decisão monetária do Fed. Para uma alta de 25 pontos-base (pb), a possibilidade era de 53,0%

Segundo análise da Stifel, a atenção agora se volta para a publicação do relatório de empregos (payroll) amanhã, que, segundo análise, vem sendo cada vez mais importante para gerar expectativas para a política do Federal Reserve. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast, esperam que os EUA tenham criado 240 mil vagas de emprego em março.