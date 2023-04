Banda 5 Seconds Of Summer anuncia novo álbum e turnê no Brasil

06/04/2023 | 17:10



Vem aí! Nesta quinta-feira, dia 6, os fãs de boybands ficaram muito felizes. Isso porque a banda 5 Seconds Of Summer usou as redes sociais para anunciar o lançamento de um novo álbum. Intulado The Feeling of Falling Upwards, a nova produção musical será lançada ao vivo no dia 14 de abril no Royal Albert Hall, um teatro em Londres, na Inglaterra.

Mas, as surpresas não terminaram! Além de revelarem a data de lançamento do álbum, a banda também aproveitou para contar que irá fazer uma turnê. E é claro que o Brasil está incluso na lista de países que irão receber o quarteto autraliano.

Para a sorte dos brasileiros, o 5 Seconds of Summer irá se apresentar no país tropical no começo da turnê. Apesar de não anunciarem a data, a banda já avisou que estará em solo brasileiro no mês de julho de 2023.

Vale lembrar que a banda é composta por quatro membros que, além de arrasarem nos vocais, tocam diversos instrumentos. Luke Hemmings toca guitarra, Ashton Irwin fica na bateria, Michael Clifford na guitarra, e Calum Hood no baixo.