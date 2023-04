Parque Oratório recebe de volta Praça Cezario Paulino dos Santos totalmente revitalizada

Da Redação



06/04/2023 | 16:21



A Rua Betânia, uma das principais vias do Parque Oratório, em Santo André, ganhou nesta quinta-feira (6) mais uma opção de lazer, esporte e atividade física para os moradores com a reinauguração da Praça Cezario Paulino dos Santos. A área foi totalmente revitalizada e volta a ser ponto de encontro para pessoas de todas as idades.

“A gente sabe da importância dessas obras que por vezes não são grandes do ponto de vista estrutural ou de investimento, mas que têm grande impacto na vida e no dia a dia das pessoas. Não só o asfalto, como a praça e também a escada com acesso à Rua Campo Santo e a esses condomínios aqui no entorno. Isso muda o cotidiano das pessoas e o poder público municipal tem essa característica: não adianta fazer obra se a gente não cuidar de gente. E esse tipo de obra representa esse tipo de cuidado que a gente tem”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Foram realizadas a implantação de parquinho, academia ao ar livre, espaço para caminhada e área de convivência, recuperações da quadra poliesportiva, do alambrado e da iluminação, além da reformulação dos canteiros de vegetação, com plantio de árvores nativas e frutíferas. Além do equipamento de lazer, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos criou uma pequena via, seguida por uma passagem (escadaria) que liga a Rua Betânia – que conta com parada de ônibus - à Rua Campo Santo, facilitando o acesso de moradores de diversos condomínios residenciais daquela via. O valor total da intervenção foi de R$ 535 mil.

“É uma obra que nos deixa muito contentes. Estivemos aqui há algumas semanas acompanhando o recapeamento asfáltico e agora viemos completar com o compromisso assumido de entregar a praça. A gente sabe que este espaço precisava de cuidados há algum tempo e conseguimos fazer. É uma obra importante que vai mudar a vida da comunidade, principalmente com essa passagem para os moradores da Rua Campo Santo para acessar o transporte público”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzetti.

Os moradores dos arredores comemoraram a revitalização do espaço e, inclusive, já estavam utilizando as novas estruturas. “Ficou excelente. Quando começaram as obras a gente ficou na expectativa, porque estava precisando mesmo. Agora ficou show de bola, gostamos muito”, exalta Ivonaldo Pinheiro Silva, 51 anos, que estava acompanhado pelo pai, Iltenir, 78, e da neta de 5 anos. “Ficou ótimo, melhorou muito”, completou Iltenir.

“Nunca imaginei em tão pouco tempo ver uma obra dessa grandeza em frente da minha casa. Pensei que ia demorar muito, mas em pouco tempo estão entregando prontinho, com material de boa qualidade. Vou usar com meu filho, neto, sobrinhos, toda a família, como se fosse uma extensão do quintal de casa”, festejou Fábio Henrique, 50 anos, que mora em frente à praça há 20 anos. “Antes as pessoas passavam pelo barro (para chegar à rua de cima), agora têm o escadão. Muito bom”, emendou.

Homenagem - O nome da praça, Cezario Paulino dos Santos, é uma homenagem a um dos primeiros moradores do Parque Oratório, falecido em 1994. No evento desta quinta-feira, ele foi representado pelo filho, Pedro, e pelo bisneto, Arthur. “Para mim é motivo de muita satisfação e emoção estar aqui neste momento imortalizando o nome do meu pai. Agradeço a todos por isso”, disse Pedro, com os olhos lacrimejando.

Arthur, inclusive, é goleiro do sub-8 do futsal do Santo André FC. Devidamente trajado com a camisa do time, se posicionou no gol para defender uma cobrança de pênalti simbólica do prefeito Paulo Serra, um desfecho para a cerimônia de reinauguração do espaço.