Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 09/04/2023

Coluna Social



09/04/2023 | 07:00



Casa Ronald ABC celebra aniversário

Sábado de alegria, gastronomia e solidariedade foi o tom para a realização da terceira edição da feijoada beneficente da Casa Ronald McDonald ABC, administrada pelo Rotary Club Santo André. Cerca de 300 pessoas participaram da atividade realizada na fábrica de cervejaria andreense, que foi embalada por música com cantores da região e o grupo de samba Jeito de Ser.

A programação faz parte do calendário festivo em celebração aos 16 anos da entidade, que faz aniversário dia 15 de abril.

Autoridades políticas e empresas patrocinadoras também marcaram presença para prestigiar a ação e parabenizar a entidade, que faz trabalho de acolhimento para a família das crianças com câncer.

Agora, a equipe já se prepara para outros movimentos, como a participação na Feira da Fraternidade de Santo André, que será realizada na semana que vem, no Paço Municipal, bem como o lançamento do McDia Feliz, campanha nacional de arrecadação, que tem grande participação da sociedade.

Doce ação

A Páscoa é um momento de celebração em família somado ao ato de se doar e agradecer pelas graças alcançadas. Assim, bons exemplos desde as crianças devem ser incentivados, por meio de atividades lúdicas, como foi o caso na escola Paineiras, em Santo André.

Representatividade

Abril Azul inicia com ações de conscientização do autismo. Assim foi a 1ª Caminhada e Piquenique Comunitário, com o tema Mais Informação Menos Preconceito, que reuniu cerca de 300 pessoas para manhã de inclusão com diversas oficinas, em Ribeirão Pires.

Ensolarado

Diversão marcou o final de semana para cerca de 100 jovens com deficiência no diademense Festival de Atividade Física Adaptada. A iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer, contou com experiências como basquete aquático, biribol e prancha de stand up paddle.

Reflexões

Artista plástica Joyce Fresan desembarcou na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires para a abertura da sua exposição Negras que Nos Habitam, que expressa representatividade e exaltação da cultura afro-brasileira. O conjunto de obras ficará em cartaz até dia 28 de abril.

Conexões

Foram quatro dias intensos para Diadema com a participação do Polo Cosmético na Hair Brasil, na Capital, uma das maiores feiras internacionais da indústria da beleza. O estande do município estreou com tudo e ainda organizou a presença de 60 profissionais do ramo para conhecer o espaço. “Penso muito em desenvolver algum produto na minha área e, quem sabe, participar da próxima exibição”, comenta a trancista do bairro Taboão, Gisele Jacinto Vilella.

Em alta

A temática etarismo - preconceito com idade, entrou de vez em discussão, principalmente, pelo aumento de pessoas acima de 40 anos no mercado de trabalho, em transição de carreira e em novos estudos. Para conversar sobre isso, trouxe nos estúdios do DGABC TV, a influencer do @mulheresdequarenta, Vanessa Palazi, que tem mais de 400 mil seguidores, para falarmos dos desafios, novidades e objetivos de quem está nesta faixa etária. Confira o bate-papo no site e nas redes sociais.

Determinação

Ressaltando o empoderamento feminino, autoconhecimento e igualdade de gênero, a ginecologista e influenciadora digital Marcela McGown se encontrou com a comediante Giovana Fagundes para o talk show da campanha Mulheres Podem, promovida pelo Grand Plaza Shopping. O bate-papo conduzido pela jornalista Adriana Colin abordou, sem tabus, tópicos importantes para a saúde íntima, sem contar os estereótipos e preconceitos vivenciados pelas mulheres. A iniciativa também preparou a oficina Girl Power com artistas locais que inspiraram a criatividade e ensinaram a prática do grafite.