Fábio Porchat e Sandy farão par romântico em filme Evidências do Amor

06/04/2023 | 16:11



Sandy e Fábio Porchat fazendo par romântico? Pois bem, é o que você irá ver se conferir o filme Evidências do Amor, que chegará nos cinemas em 2024. Em suas redes sociais, o humorista contou que as gravações do longa já começaram.

Em um clique ao lado de Sandy, ele escreveu:

E essa semana eu comecei a fazer um filme. Uma comédia romântica. Até aí acho que ainda não chamei muito a sua atenção. E se eu te dissesse que o filme tem como pano de fundo a música Evidências? Já tá mais atento, né? E se em cima disso eu usasse um super trunfo? Meu par romântico é a filha do hômi: Sandy!!!! Toma sociedade! Cinema brasileiro, estamos chegando! Esse filme vai ser DEMAIS! Só quero ouvir você dizer que sim!

Além de ser baseado em Evidências, a trama, claro, também terá a clássica música de Chitãozinho e Xororó. Segundo informações do jornal Estadão, após sair dos cinemas, a produção ainda irá direto para o streaming HBO Max.

A história abordará a vida do casal Marco Antônio e Laura. Eles se conhecem justamente em um karaokê enquanto cantam a famosa música da dupla sertaneja. Após se apaixonarem, eles passarão por vários encontros e desencontros. Por isso, o filme irá retratar, de forma cômica, como o personagem de Porchat irá lidar com o término do relacionamento.