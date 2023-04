Áudio vazado de empresário de Key Alves revela mais detalhes sobre o término com Gustavo Benedeti

06/04/2023 | 16:10



Desde que Key Alves e Gustavo Benedeti anunciaram o término do namoro, diversas polêmicas começaram a surgir. Logo após a declaração do ex-BBB de que o fim do relacionamento aconteceu de maneira amigável, a jogadora de vôlei abriu o jogo e confessou que não queria o fim do namoro. E, para a felicidade dos fofoqueiros, essa história está longe de acabar.

Isso porque alguns perfis de fofoca usaram as redes sociais para compartilharem um áudio vazado do empresário de Key, Ricardo Almeida. Nele o empresário revela que, após Gustavo decidir que não queria mais namorar com a ex-sister, eles começaram a conversar sobre um texto para anunciar o término.

- Em uma conversa dentro do quarto, ele decidiu que não queria mais [namorar]. Então eu disse: Na segunda-feira você vai se pronunciar. Vai falar para os seus fãs, para os fãs de vocês que você que não quer mais, porque a Key te quer.

Em seguida, após falar sobre o plano traçado por eles antes do anúncio, Ricardo confessou que Key ficou super abalada:

- Fui até ela, ela estava chorando, eu fui abraçá-la, ela não merecia passar por isso.

Superou

Apesar de ter ficado muito triste com o fim do relacionamento com Gustavo, Key Alves já está na fase de superação. Através do Twitter, a ex-BBB deixou bem claro que os tempos de tristeza acabaram ao compartilhar uma foto com Gabi Martins, Lucas Guimarães e Arthur Aguiar.

Do nada uma fábrica de doces, escreveu na legenda.