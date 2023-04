Lula: Novo Ensino Médio foi suspenso para debatermos melhor com área da educação

06/04/2023 | 15:51



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que a reforma do novo Ensino Médio no País foi suspensa para que haja uma discussão entre o governo e a sociedade ligada à área da educação.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou na terça-feira, 4, a suspensão do cronograma do novo Ensino Médio, iniciado nas escolas no ano passado. A medida paralisa mudanças que também estavam previstas para serem implementadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

A decisão foi vista como um aceno claro para parte da esquerda que pede a revogação total do modelo. Nesta semana, o ministro se reuniu por mais de duas horas com o presidente para falar sobre a confusão em torno do Ensino Médio.

O que nós determinamos, afirmou Lula, é que "não vamos revogar". "Vamos discutir com todas as entidades interessadas como aperfeiçoar o Ensino Médio no País", acrescentou. "Não foi revogado o cronograma, foi suspenso para que a gente discuta com a sociedade ligada à área da educação o que a gente quer para o novo Ensino Médio", garantiu.