Palmeiras treina com titulares e Abel faz ajustes de olho em final do Paulista

06/04/2023 | 15:20



A derrota desta quarta-feira para o Bolívar na altitude, que marcou a estreia do Palmeiras na Libertadores, já faz parte do passado. O técnico Abel Ferreira colocou a base do time titular para treinar na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e agora corre contra o tempo para acertar o time visando o segundo jogo da decisão do do Campeonato Paulista, com o Água Santa, neste domingo, no Allianz.

Na atividade, o treinador português usou os atletas que foram poupados da viagem para La Paz em um treino tático coletivo. O trabalho contou com a participação de jovens do grupo de apoio da base. Do time titular que perdeu para o Água Santa no jogo de ida da decisão do Paulista, apenas Breno Lopes começou a partida no revés de 3 a 1 para o Bolívar.

Preocupado com o desgaste dos atletas que atuaram na altitude, a comissão técnica programou um trabalho regenerativo, complementado com trabalho de academia, para quem jogou mais de 45 minutos na Bolívia.

Abel Ferreira voltou a reclamar do calendário apertado neste mês de abril e programou treinos também nesta sexta e no sábado. Ele deve manter um esquema ofensivo com Rony, Dudu e Endrick na frente a fim de imprimir um ritmo forte desde o início do duelo.

Com a derrota de 2 a 1 no primeiro jogo para o Água Santa, em partida realizada em Barueri, o Palmeiras necessita de um triunfo por dois gols de vantagem para ser campeão. O rival de Diadema garante a volta olímpica com um empate. Vitória palmeirense por um gol de diferença leva a disputa da competição para os pênaltis.