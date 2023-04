Bless diz que gostaria de retornar ao Malawi por não lembrar de nada e surpreende Giovanna Ewbank

06/04/2023 | 15:10



Se a ideia de Bless era surpreender a sua mãe, Giovanna Ewbank, ele conseguiu com sucesso! Durante o novo episódio de Vida no Rancho, no canal do Youtube da apresentadora, o menino de oito anos de idade revelou que gostaria de voltar ao Malawi, na África.

O assunto veio a tona durante uma partida de videogame, quando Giovanna pergunta ao filho qual superpoder ele gostaria de ter. Sem pensar duas vezes, Bless afirmou que voltaria no tempo para ir ao país onde nasceu.

- Voltar no tempo. Eu ia voltar para onde nasci, disse ele.

- Para onde você nasceu!? Para o Malawi? E por que você ia voltar para lá?, quis saber ela.

- Para ver como era, explicou.

- Por quê? Você não lembra mais tanto? De nada? Nem dos seus amigos?, questionou em seguida.

- Eu não me lembro de nada..., disse.

- Mas quando você vê os vídeos lá do Malawi, você lembra... Das coisas que eu te mostro... Então, você queria voltar para lá em algum momento da vida? Porque voltar para lá a gente consegue... Você gostaria de voltar para lá para lembrar do quê?, continuou ela, tentando entender a vontade do pequeno.

Após alguns instantes em silêncio, Bless mudou o seu poder:

- Queria o poder de cura (...) Eu ia curar todo mundo que tivesse machucado...

- Mas, então, você mudou seu poder, né? (...) Cara, poder de cura eu gostei, viu? Mas voltar no tempo também é bom, encerrou.

Vale pontuar que Bless foi adotado em 2019.