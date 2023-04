Christina Aguilera faz desabafo sobre infância abusiva: - Aos 42 anos, ainda sou afetada por isso

06/04/2023 | 15:10



Christina Aguilera abriu o coração ao falar sobre a sua infância abusiva. Segundo informações da revista People, a cantora teria revelado no podcast Call Her Daddy que adotou uma mentalidade de protetora ao crescer em uma casa caótica, onde testemunhou sua mãe Shelly Kearns ser abusada nas mãos de seu pai, Fausto Aguilera.

- Eu cresci em uma criação caótica quando criança, sempre me sentindo como uma protetora e tudo isso, e sempre me senti isolada na minha situação.

A artista desenvolveu muita compaixão por sua mãe e a situação ainda a afeta como adulta.

- Aos 42 anos, ainda sou afetada por isso. Está sob a superfície. O trauma nunca deixa você. Você apenas descobre maneiras de tentar curá-lo, e para mim é terapêutico falar sobre isso.

Cristina comentou quanta vergonha e raiva acompanham as experiências abusivas.

- Demora muito para uma mulher deixar essas situações também, e meu coração dói porque algumas delas não saem, e isso pode variar de várias maneiras. Às vezes é financeiro, às vezes é medo de que as autoridades não ajudem, e depois piora. Às vezes parece que não há saída.

Acompanhada da mãe e da irmã mais nova, a artista dirigia à de Nova Jersey à Pittsburgh para escapar do abuso sofrido em casa. No entanto, a mãe infelizmente não rompeu de primeira o relacionamento.

- Houve algumas idas e vindas. Há sempre o puxão de: Eu nunca vou fazer isso de novo. Há conversa doce envolvida. Há muita vergonha também em: Bem, por que você simplesmente não vai embora? É muito mais complicado do que isso, e é um colapso mental da autoestima, e você começa a acreditar na narrativa de outra pessoa e no abuso verbal contra você.

E ainda revelou que é direta com a filha para que ela não passe por uma situação similar.

- É por isso que sou tão inflexível com minha filha. Eu fico tipo, a primeira vez que alguém bate em você, a primeira vez que alguém faz você se sentir mal consigo mesmo, [você vai embora]. Eu sou tão mãe ursa protetora.

Enquanto morava em uma base do Exército no Japão por conta do trabalho de seu pai, Christina acabou também testemunhou abusos fora de sua família.

- As paredes são finas como papel onde estamos morando, e você pode ouvir o abuso acontecendo do outro lado da parede. É assustador e tudo o que você quer fazer é ajudar, mas muitas vezes, mesmo quando você chama as autoridades, você não consegue a ajuda de que precisa, e então a porta se fecha e você está com seu agressor novamente.

E refletiu:

- Quando você está nessas situações, você cresce muito rápido e se torna um cuidador e protetor imediato da pessoa que está sendo ferida. Então, sim, esse é o meu papel.