Feirão da Viação Águia Branca: passagens a partir de R$ 39,90

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/04/2023 | 15:55



Começa na próxima semana o feirão da Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário do Grupo Águia Branca. Entre 11 e 18 de abril, a empresa oferecerá passagens com preços a partir de R$ 39,90 e descontos de até 60% para destinos selecionados. A oferta estará vigente em todos os canais de vendas da empresa. Destinos incluem Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Vitória (ES), Salvador (BA), Aracaju (SE), Governador Valadares (MG), entre outros. A lista completa está no site da promoção.

Além disso do feirão da Viação Águia Branca, a empresa oferece passagens antecipadas até 50% mais baratas para todos os destinos. Basta se programar e comprar os tíquetes até, no mínimo, 15 dias antes da data do embarque. Compra pode ser realizada pelo site, agência física ou Zap Passagens, sistema de venda assistida via WhatsApp.