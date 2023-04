Tyler Hoechlin, de Superman & Lois, é anunciado como primeiro convidado da CCXP 2023

06/04/2023 | 14:10



Vem aí! Nesta quinta-feira, dia 6, a CCXP 2023 divulgou as primeiras atrações para a décima edição do evento de cultura pop que será realizado entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro na cidade de São Paulo.

Tyler Hoechlin, conhecido por interpretar o Homem de Aço na série Superman & Lois, foi um dos nomes confirmados. O ator sobe ao palco principal nos dias 2 e 3 de dezembro. Além dele, o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, também estará no evento para falar sobre a carreria, mas no dia 30 de novembro.

Vale pontuar que a venda de ingressos começou nesta quinta-feira, dia 6.

Preços dos ingressos.

Os ingressos para acompanhar o evento variam de 160 reais, a meia-entrada, até 12 mil e 500 reais, que são os ingressos full. O evento vai acontecer no São Paulo Expo.