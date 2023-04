Julio Rocha abre o jogo sobre cirurgia de seu primogênito

06/04/2023 | 14:10



Nesta quinta-feira, dia 6, Julio Rocha compartilhou uma declaração falando do procedimento que seu filho, José de apenas quatro anos de idade, passou. O ator publicou em seu Instagram um vídeo dos momentos do pequeno no hospital.

Na legenda, Julio contou que ficou apreensivo antes da frenectomia, cirurgia para tratar a língua presa. O ator revelou que ele e Karoline Klein demoraram mais de um ano após o diagnóstico para levar o jovem para o hospital.

Cirurgia em uma criança de quatro anos... A pressão até cai! José foi diagnosticado com a linguinha presa com dois anos de idade... ele teve dificuldade na amamentação, desmamou super cedo e não entendíamos o porquê. Por conta do atraso de fala ele já fazia acompanhamento com a fonoaudióloga e depois que chegou o diagnóstico da linguinha presa tudo fez sentido. Esperamos um tempo até nos sentirmos todos seguros para a cirurgia de frenectomia e um ano depois chegou o momento.

Rocha completou dizendo que ele e a esposa estavam mais nervosos que o pequeno José. De acordo com o ator de Ilha de Ferro, eles ficaram surpresos com a reação do menino. Julio contou que o casal tentou explicar antes sobre o procedimento para o filho.

Como pais, temos muito medo de colocar nosso filho em uma experiência como uma cirurgia. Fomos cercados de segurança por ter profissionais que nos dão confiança. Sem dúvidas, o que mais nos surpreendeu de tudo isso foi o José. Vivíamos preparando ele contando sobre a cirurgia que iria acontecer, sempre de uma maneira muito lúdica para poder passar esse processo de uma maneira tranquila e com segurança principalmente!