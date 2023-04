De volta à TV, Cissa Guimarães dá detalhes de novo programa:- Três convidados por dia

06/04/2023 | 14:10



Está de volta! Cissa Guimarães deixou a TV Globo, onde apresentava o É De Casa, em 2021. Agora, ela foi convidada pela diretora de conteúdo da EBC, Antonia Pellegrino, para assumir a frente do programa Sem Censura.

Em conversa com o jornal O Globo, a atriz confessou que já era uma grande fã do programa antes de ser cotada para assumi-lo. Vale lembrar que ela também já participou de algumas edições como entrevista, então já tinha aquele carinho, né?

Agora, depois de passar cerca de 40 anos com contrato fixo na TV Globo, Cissa está buscando novos ares e decidiu aceitar o novo desafio. Na entrevista, a apresentadora contou que precisou de algum tempo para entender a proposta:

- Fui amadurecendo a ideia e me dei conta da grande chance que ela estava me oferecendo de estar à frente de um programa inteligente, de prestígio. É um pouco como eu fazia no Video Show.

Ah, o programa está previsto para estrear em julho de 2023 e deve manter o mesmo formato tradicional, com a entrevistadora no centro dos bate-papos, com pequenas mudanças que Cissa adiantou:

- Ainda tem muita discussão pela frente. Mas imaginamos três convidados por dia, conhecidos e anônimos. E talvez dois quadros fixos. Um deles pode ter saúde como tema.