Betfair: ChatGPT lista os 11 melhores da história da Libertadores

Na semana passada, teve início a fase de grupos da Libertadores. Por conta disso, a Betfair fez um questionamento curioso ao ChatGPT: qual é o melhor time da história do torneio continental?

Porém, a pergunta foi mal interpretada pela ferramenta de inteligência artificial. O ChatGPT apresentou uma primeira resposta com nomes como Maradona e Messi – que, apesar da nacionalidade argentina, nunca atuaram na importante competição sul-americana.

Após uma nova troca de mensagens, a equipe da Betfair recebeu um pedido de desculpas do chat. Ele atualizou a lista para finalmente informar os onze melhores da história da Copa Libertadores da América (segundo ela mesma, claro). Quatro são brasileiros. Um quinto atuou no Brasil. Confira a lista.

Time ideal da Libertadores

No gol foi escolhido Rogério Ceni, do São Paulo.

Bicampeão do torneio (1993 e 2005), Ceni foi considerado um dos melhores goleiros segundo a análise do ChatGPT. O goleiro-artilheiro disputou 11 torneios continentais pelo São Paulo e é o maior artilheiro do Tricolor na Libertadores.

Na zaga, aparece o paraguaio Gamarra, que atuou por Cerro Porteño, Corinthians, Internacional e Flamengo. O zagueiro é tido como um dos melhores sul-americanos da história e elencou a seleção da América do Sul em 5 oportunidades. Na Copa do Mundo de 1998, disputou quatro partidas e não cometeu nenhuma falta.

Roberto Ayala foi o segundo escolhido para compor a zaga. Oargentino disputou as Libertadores de 1994 e 1995 pelo River Plate, sendo semifinalista em sua última participação.

A dupla pentacampeã do mundo em 2002 pela Seleção Brasileira, Cafu, bicampeão da Libertadores em 1992 e 1993 pelo São Paulo, e Roberto Carlos, ex-Palmeiras e Corinthians, foram os laterais escolhidos pela inteligência artificial.

O meio-campo começa com o colombiano Carlos Valderrama, ex-Júnior Barranquilla e Deportivo Cali. Ele disputou 27 partidas pelo torneio em quatro oportunidades.

Enzo Francescoli, uruguaio campeão da Libertadores de 1996 pelo River Plate e eleito por duas vezes o melhor futebolista sul-americano, completa o setor ao lado de Riquelme, argentino tricampeão pelo Boca Juniors e Bola de Ouro do torneio em 2000, 2001 e 2007.

Já na linha de frente aparecem o argentino Mário Kempes, ex-Rosário Central e River Plate, campeão do Mundo pela Argentina em 1978, e o uruguaio Fernando Morena, campeão da Libertadores de 1982 pelo Peñarol e três vezes artilheiro do torneio.

Todos servem ao Rei Pelé, improvisado como centroavante. Ele foi bicampeão da Libertadores em 1962 e 1963 e tricampeão Mundial pelo Brasil.

Em conclusão à seleção do torneio criada pelo ChatGPT, se vê muitos jogadores que foram destaques por onde passaram em seus clubes sul americanos, mesmo que não tenham conquistado títulos.

São os casos de Roberto Carlos, Valderrama, Gamarra, Ayala e Kempes. Mesmo assim, foram reconhecidos pela ferramenta de inteligência artificial como melhores jogadores da América que atuaram na Libertadores.

