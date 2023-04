Militar é morto por outro policial nas dependências de batalhão no Ipiranga, em São Paulo

06/04/2023 | 13:27



Um policial morreu após ser atingido por disparo de arma de fogo efetuado por outro militar dentro das dependências da 4ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (46º BPM/M), no Ipiranga, na zona sul de São Paulo na quarta-feira, 5. As causas do disparo ainda estão sendo esclarecidas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a ocorrência foi registrada por volta das 13 horas. "O disparo foi efetuado por outro militar em circunstâncias a serem esclarecidas. Prontamente socorrido, infelizmente o militar atingido não resistiu ao ferimento", disse em nota.

Ainda de acordo com a SSP, todas as providências da Polícia Judiciária Militar estão em andamento, neste momento, e a Corregedoria da instituição acompanha as apurações.