Novo Justin Bieber? Bailey May, ex-Now United, confirma participação no Somos Festival no Brasil

06/04/2023 | 13:11



Já anota no calendário a data do dia 13 de maio porque é neste dia que o ex-membro do Now United, Bailey May, vai ter presença confirmadíssima no evento Somos Festival 2023 que vai acontecer em São Paulo.

O cantor filipino-britânico fazia parte do grupo global Now United criado em 2017 pelo empresário Simon Fuller e gerenciado pela empresa XIX Entertainment, mas anunciou a saída em 2023 e decidiu seguir carreira solo. Bailey também ficou famoso depois de participar da edição teen do Big Brother.

Dando o pontapé inicial na carreira solo, o cantor escolheu o Brasil para ser o palco de seu primeiro show. Apelidado de o novo Justin Bieber por muitos críticos musicais, May vai se juntar ao ator e cantor Saak, Igor Jansen e o DJ Sessa no Somos Festival.