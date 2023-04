MC Guimê e Cara de Sapato devem marcar presença em final do BBB23 que vai contar com quatro shows especiais

06/04/2023 | 13:11



A data da grande final para definir o vencedor do BBB23 já está decidida e tem até playlist montada! No dia 25 de abril, o público poderá conhecer a pessoa que vai levar para casa o maior prêmio da história do reality. E é claro que vai ter aquele reencontro também, né?

Segundo a nota enviada pela TV Globo, todos os brothers que passaram pelo confinamento vão ser convidados a se juntarem a Tadeu Schmidt no programa ao vivo. Inclusive Bruno Nogueira, que desistiu do reality, e MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos após a suposta importunação sexual contra Dania Mendez.

Na comemoração que acontecerá junto ao público, os brothers vão poder curtir muito os quatro shows confirmados. Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho - os técnicos do The Voice Kids, vão juntar suas potentes vozes com Lauana Prado, cantora sertaneja que está conquistando cada vez mais o coração do público com uma setlist pensada especificamente para agitar o público e criar toda a atmosfera de vitória.