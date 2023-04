Gina Rodriguez, atriz de Jane The Virgin, compartilha vídeo dançando com seu bebê recém-nascido

06/04/2023 | 13:11



Na última quarta-feira, dia 5, Gina Rodriguez, conhecida pelo papel de protagonista em Jane The Virgin, revelou ao mundo o nome e o gênero de seu bebê recém-nascido. A atriz compartilhou um vídeo dançando com o filho em seu Instagram.

Na legenda, Gina postou um compilado das principais coisas em sua vida. A atriz, casada com Joe Locicero está trabalhando atualmente na série Not Dead Yet, que conta a história de uma escritora que conversa com mortos.

Minhas três coisas favoritas, meu bebê Charlie, Not Dead Yet (novo episódio hoje com a grande Paula Pell) e voltando a dançar (você é incrivel Sasha Farber e sim, eu estou amamentando enquanto danço). Obrigada a todo mundo que está apoiando nosso amado show. Eu amo vocês.

A artista deu à luz em março de 2023, o bebê é o primeiro filho do casal Joe LoCicero e Gina Rodriguez. O anuncio aconteceu no aniversário de 38 anos de idade da atriz, em julho de 2022. Os dois se conheceram em 2016, quando o ator participou de Jane The Virgin.

Mas só em 2019 eles oficializaram o relacionamento, ao se casar em maio. A cerimônia foi cheia de momentos especiais criados pela família dos dois, o evento foi pensado pela mãe de Joe e foi celebrada por um de seus colegas de Jane the Virgin, Justin Baldoni, que interpretava um dos pares românticos de Gina.