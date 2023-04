Oficina de Páscoa no Golden

E no fim de semana serão três “ Caça aos ovos”, às 14h, 16h e 18h com limite de 50 crianças cada e serão liberados n esta quinta-feira (06/04) às 12h. Para essa atividade também há vagas reservadas para crianças com TEA.

Em todas as atividades as crianças terão abafadores auriculares à disposição para amenizar o incômodo causado pelo excesso de barulho. O ponto de encontro de ambas é no piso L2, em frente a Soneda.

Para participar das atividades é preciso baixar o aplicativo do Golden Square - disponível no Google Play e Apple Store . Após fazer o cadastro, clique na aba “Eventos” e selecione “Oficina de Páscoa” , “Teatro” ou “Caça aos ovos” para se inscrever n a sessão de sua preferência .





O app vai gerar um QR Code que deve ser apresentado aos promotores n o acesso ao evento junto a 1 kg de alimento não perecível por participante que será doado para instituições parceiras.







S erviço - Páscoa no Golden

Oficina de Biscoitos

Data: A té 09 / 04

Horário: Todos os dias das 14h às 20h – 9 sessões de 30 minutos

Limite de participantes: 15 crianças por sessão

Idade permitida: 02 a 10 anos

Local – Piso L2 (em frente a Soneda)

Evento 100% g ratuito – Participação mediante a resgate do cupom no aplicativo e doação de 1 kg de alimento não perecível por participante.

Caça aos Ovos

Data: 0 8 /04 e 09 / 04

Horário: Sessões às 14 h , 16h e 18h

Limite de participantes: 50 crianças por sessão

Idade permitida: 02 a 10 anos

Local – Piso L2 (em frente a Soneda)