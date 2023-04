Nizo Neto fala sobre bastidores de Escolinha do Professor Raimundo: - Um bando de gente deprimida

06/04/2023 | 11:10



Nizo Neto participou do The Noite com Danilo Gentili e foi sincero ao detalhar como eram os bastidores de Escolinha do Professor Raimundo. O intérprete do icônico personagem Ptolomeu começou afirmando que o papel fez com que começasse a se ver como um comediante.

- Me fez muito famoso. Foi aí que eu saí do armário como comediante, porque eu não me achava engraçado.

O filho de Chico Anysio revelou que os bastidores do programa humorístico não eram nada parecidos com o que o público imaginava.

- As pessoas dizem: Os bastidores da Escolinha deveriam ser uma festa. Não eram. Um bando de gente deprimida, né? Comediante é melancólico. Costinha, por exemplo, era um cara completamente sem graça, mal-humorado, quietão.... E, no palco, ele era um monstro, imbatível.

Nizo ainda comentou a semelhança com o pai:

- Estou cada vez mais parecido com ele. Não era. Estou ficando velho, estou ficando parecido.

E refletiu sobre a época em que Chico trabalhou na animação UP Altas Aventuras e conta:

- Eu que arranjei para ele fazer, o que foi muito gratificante. A gente não gravou junto. Mas ver o trabalho pronto é extremamente emocionante. Com certeza foi a última grande obra que ele fez.

Nizo atua como dublador há cerca de 40 anos e emprestou sua voz para produções conhecidas, como As Branquelas, A Caverna do Dragão e Thundercats - mas você sabia que ele já participou de outros tipos de produção?

- Fui dublador pornô. Só da historinha do início.