06/04/2023 | 10:36



Os recorrentes episódios de ataques a estudantes, professores e funcionários de escolas estão chocando o Brasil. O mais recente deles, ocorrido ontem em creche de Blumenau, Santa Catarina, terminou com o assassinato de quatro crianças. A violência gratuita e injustificável provoca tristeza, dor e revolta em níveis incontroláveis e atordoa a sociedade. Planejadas por mentes malignas, com motivações torpes e obscuras e cometidas aleatoriamente, ações desta natureza assustam as autoridades por serem de difícil diagnóstico e trágicas consequências. Há poucas certezas sobre a maneira mais eficaz de atuar nestes casos, mas especialistas no assunto convergem para o que chamam de cultura de paz.

Devido ao impacto avassalador das ocorrências como a da creche catarinense, as primeiras reações tendem a ser extremadas. Embora seja compreensível, corre-se o risco de – substituídas a prudência, o bom senso e o conhecimento pelo ímpeto – serem validadas propostas que buscam combater as consequências enquanto intensificam as causas. Respostas fáceis a problemas complexos são, na maioria das vezes, tão estéreis quanto perigosas. Menos espetaculosa e mais demorada, a cultura de paz surge como alternativa capaz de cortar a violência pela raiz. Basicamente, trata-se de privilegiar diálogo e mediação na resolução de conflitos, respeitando a diversidade dos modos de agir e pensar.

Ensinada, aprendida e estimulada, a cultura de paz seria capaz de evitar episódios como o de ontem, acreditam especialistas. Depois da conscientização, é preciso ação. Atitudes equivocadas, por mais consolidadas e estabelecidas que estejam, podem e devem ser mudadas em nome do avanço antiviolência. O Diário irmana à causa. Espelhando-se em outros veículos de comunicação, o jornal decidiu que não vai mais publicar nome, foto e detalhes pessoais de responsáveis por ataques como o de Blumenau. Pesquisas mais recentes apontam que a visibilidade proporcionada pela cobertura da imprensa pode funcionar como troféu aos autores e estimular atos similares. Chega de massacres!