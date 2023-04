Sam não consegue efeito suspensivo e está fora da final

Pedro Lopes

06/04/2023 | 10:09



Rodrigo Sam está fora do jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo (9), às 16h, pela final do Campeonato Paulista. O atleta conseguiu o efeito suspensivo para apenas duas partidas de suspensão, deixando o capitão do Água Santa ausente da decisão – ele já cumpriu suspensão na primeira partida da final. Em nota oficial, o Netuno afirma que “o pedido de efeito suspensivo para o atleta Rodrigo Sam, que foi expulso na semifinal do Paulistão, foi deferido. O jogador recebeu quatro jogos de suspensão. O pedido, entretanto, foi aceito apenas para os dois últimos jogos da suspensão. Sendo assim, o zagueiro terá que cumprir mais um jogo neste domingo, pela segunda final do Campeonato Paulista. O atleta segue com o elenco normalmente participando dos treinamentos e da preparação para a grande decisão.”