Viagem no tempo! Aline Wirley revisita passado em festa do líder com tema de anos 2000

06/04/2023 | 10:10



Dia de comemoração! Aline Wirley é a líder do BBB23 da semana e é claro que teve festa para ela aproveitar ao lado dos outros brothers e advinha qual foi o tema escolhido? Anos 2000, então teve muita música do Rouge, antigo grupo musical da cantora que embalou a noite inteira.

O look escolhido para a esposa de Igor Rickli foi inspirando na capa do primeiro CD lançado pela banda e deixou Aline super emocionada. A artista vestiu um body branco com glitter, um casaco de mesma cor com uma rosa e uma calça de cintura baixa, enquanto os outros brothers entraram na vibe e arrasaram com os looks de bandanas e calças largas.

Muito nostálgica com tudo que estava acontecendo, Aline ainda aproveitou o momento para relembrar as amigas, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, que faziam parte do grupo que foi sucesso nos anos 2000 e mandou o recado para elas:

- Gente, nós temos uma festa! Achei que não fosse ter uma festa de liderança. Essa festa é nossa! Quero mandar um beijo para Karin. Amiga, eu te amo muito. Lu, Li, Fantine... Muita saudade...

Fofa, né? E vale lembrar que o Rouge foi formado no programa Popstars em 2002, elas assinaram um contrato com a Sony Music naquele ano e o sucesso foi praticamente imediato entre as jovens. O primeiro álbum lançado pelo grupo vendeu mais de duas milhões de cópias em todo o país com os hits Não Dá Pra Resistir e Ragatanga.

Não muito animados...

Porém, parece que nem todo mundo queria curtir em grupo, isso porque os membros do Quarto Fundo do Mar prefeririam ficar isolados e decidiram irem para a cama o mais cedo possível, buscando mais descanso para disputar a prova do líder que rola nesta quinta-feira, dia 6.

Ao longo da festa, tiveram algumas trocas de farpas entre Ricardo Alface e Cezar Black. Os dois aproveitaram a música Volta Comigo BB para modificarem a letra e deixarem bem explícito que são alvo um do outro nas próximas votações. Vixe!

E no Big Terapia...

Paulo Vieira tirou os brothers para a zoeira no último Big Terapia. Já logo na abertura do quadro, o humorista brincou com uma situação que envolveu Amanda e Cezar Black. No momento, o brother estava deitado no Quarto Deserto e sentiu um cheiro de chulé, perguntando de quem era, a médica admitiu a culpa.

Brincando, o ator disparou:

- Não sou eu, estão falando um negócio da Amanda aí. Esse povo não sabe o que é amor de verdade, isso que é relação duradoura. [Cara de] Sapato vai embora e ela mantém o cheirinho dele.

Mas não foi só essa situação que virou motivo de piada da parte de Paulo. Ele ainda fez uma brincadeirinha com o término de Gustavo e Key e fingiu derramar lágrimas pelo ex-casal. O humorista mostrou um porta-retrato com as inicias G e K, mas não chegou a citar o nome dos dois ex-BBBs, ele apenas usou a mesma frase da jogadora de vôlei:

- Que pesadelo.