Brasil cai duas posições e entrega liderança do ranking da Fifa à Argentina; França fica em 2º

06/04/2023 | 10:00



A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, a atualização do seu ranking de seleções, com a confirmação da queda do Brasil após a derrota por 1 a 0 em amistoso para o Marrocos, há duas semanas. Até então primeira colocada, a seleção pentacampeã foi ultrapassada pela Argentina, atual campeã mundial e nova líder, e pela França, vice-campeã do mundo e agora também vice-líder do ranking.

Na Data Fifa de março, período em que a seleção brasileira perdeu para os marroquinos, donos da 11ª colocação da classificação da Fifa, a Argentina fez dois amistosos. Goleou Curaçao por 7 a 0, com hat-trick de Lionel Messi, e fez 2 a 0 sobre o Panamá, em jogo no qual o camisa 10 marcou o gol número 800 de sua carreira. A seleção francesa, por sua vez, fez 4 a 0 na Holanda e 1 a 0 na Irlanda nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Eurocopa.

O restante do top 10 do ranking não teve alterações e segue formado, nesta ordem, do quarto ao décimo, por Bélgica, Inglaterra, Holanda, Croácia, Itália, Portugal e Espanha. A maior ascensão da classificação foi da República Centro-Africana, que subiu dez posições para alcançar o 122º lugar e está perto de se classificar para sua primeira Copa Africana das Nações.

Seleções de fora do primeiro escalão da Europa também conseguiram saltos grandes, caso da Sérvia, que subiu quatro lugares para alcançar a 25ª colocação, e da Romênia, 46ª colocada depois de ganhar seis posições. Os africanos Argélia e Egito subiram seis e quatro posições para ficarem em 34ª e 35º, respectivamente.

Na América do Sul, os melhores colocados depois de Brasil e Argentina são Uruguai, em 16ºl ugar, e Colômbia, em 17º. A tetracampeã Alemanha, que liderou o ranking pela última vez em 2018, continua fora do top 10, em 14º lugar.