Rede andreense pode ter ‘botão de pânico’

Da Redação



06/04/2023 | 09:55



As unidades escolares das redes municipal e particular de ensino em Santo André poderão contar com detector de metais e “botão de pânico” destinado a alertar de maneira imediata as forças de segurança sobre a ocorrência de emergências. Isso se for aprovado e sancionado projeto que tramita na Câmara.

Denominado Lei de Segurança Escolar, o conjunto de regras foi proposto pelo vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) para evitar que ocorra nas escolas andreenses episódios semelhantes aos da Capital, em 27 de março, quando aluno de 13 anos entrou armado com faca em escola estadual, matando uma professora e ferindo outras quatro pessoas.

“O tema segurança nas escolas vem tomando o noticiário em âmbito nacional”, discursou Donetti na sessão de terça-feira, dia em que protocolou o projeto. Ontem, homem armado entrou em creche de Blumenau, em Santa Catarina, e assassinou quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos.

“Vou apresentar projetos de lei que venham proteger professores, funcionários e, principalmente, nossas crianças”, justificou o vereador. O primeiro deles institui a instalação de detectores de metal na entrada de cada unidade escolar e cria o “botão de pânico”, em parceria com a GCM (Guarda Civil Municipal) e as polícias Civil e Militar.

Donetti lembrou ao plenário que nos anos 1970, agências bancárias não possuíam detectores de metal. “Com os roubos, foi necessário colocar portas giratórias nos bancos, onde estão os nossos dinheiros. Por que na escola, onde está o nosso maior patrimônio, que são os nossos filhos, não tem porta giratória? O dinheiro vai e volta; a vida das nossas crianças, não.”

O vereador adiantou também como o “botão do pânico” deverá funcionar. Professores selecionados terão acesso ao alarme, que será interligado às bases das polícias Civil e Militar ou Guarda Municipal por meio do COI (Centro de Operações Integradas), e deverá ser acionado em episódios de violência ou emergência.

O texto será enviado às comissões pertinentes e, após obter os pareceres necessários, deve ser encaminhado ao plenário, para votação.

Policial militar, Donetti afirmou que, nas próximas sessões, vai apresentar mais dois projetos de lei a respeito do assunto. Há quase dois anos, em maio de 2021, o vereador do Cidadania propôs a habilitação e o porte, por professores e funcionários das escolas públicas municipais e privadas de Santo André, de gás pimenta e teaser (arma de choque). Até hoje, porém, o texto não chegou a ser analisado.