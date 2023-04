50 anos da primeira ligação de celular: relembre a história

Da Redação

Do 33Giga



06/04/2023 | 09:55



Há 50 anos, no dia 3 de abril de 1973, Martin Cooper, ex-VP e diretor de Pesquisa & Desenvolvimento da Motorola, usou o Motorola DynaTAC 8000X para fazer a primeira chamada comercial de telefone celular, na 6ª Avenida em Nova York.

Foi um marco histórico para a sociedade, pois trazia a possibilidade de comunicação com qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer lugar, sem depender dos telefones fixos ou ter que esperar um aviso de pager para não perder uma chamada.

“Quando fiz a primeira chamada de um telefone celular, sabia que era apenas o começo. Naquele momento, a Motorola e a indústria de celulares estavam iniciando uma revolução na comunicação”, disse Martin Cooper.

“Desde então, houve um número enorme de inovações fundamentais, muitas criadas pela Motorola. Os primeiros 50 anos foram apenas o aquecimento e, com certeza, ainda haverá muitos avanços que transformarão a humanidade.”

Desde o lançamento do DynaTAC 8000X, que tinha mais de 25 centímetros de comprimento e pesava quase 1 quilo, até os dias atuais, a Motorola segue trabalhando para levar inovação, com tecnologias e patentes que transformam a indústria.

Um exemplo é o primeiro RAZR V3, um dispositivo lançado no início dos anos 2000, em um momento no qual o design na indústria móvel tinha se tornado previsível. Popular por seu visual e design fino, o RAZR V3 continua sendo até hoje uma peça tecnológica icônica.

Mais recentemente, em abril de 2019, o moto z3 combinado com os moto snapTM 5G se tornou o primeiro smartphone disponível comercialmente a se conectar a uma rede 5G. Desde então, a marca tem expandido a disponibilidade e democratizado o acesso à tecnologia de velocidade ultrarrápida para aparelhos em diversas faixas de preço.

Ainda em 2019, a Motorola teve papel fundamental na criação de designs alternativos, com o lançamento do primeiro smartphone dobrável em formato flip – o motorola razr –, que possibilitou aos consumidores ter um aparelho compacto sem abrir mão das funcionalidades de uma tela grande.

Outro dispositivo que mostra o comprometimento da marca com a inovação foi o neckband, um dispositivo 5G wearable que redefiniu o papel do smartphone, possibilitando a transmissão de conteúdos a telas mais imersivas à sua volta. Recentemente, a Motorola revelou um smartphone com o conceito rollable (rolável).