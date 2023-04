Celso Luiz defende Ramalhão forte e revela que torcerá pelo Água Santa

Sérgio Vieira

do Diário do Grande ABC



06/04/2023 | 09:38



De volta ao comando do Esporte Clube Santo André para um mandato até 2025 – após um hiato de dez anos –, Celso Luiz de Almeida tem dedicado boa parte de seu tempo na sede social do clube, no bairro Jaçatuba, para conseguir cumprir o que prometeu na posse, em janeiro: trazer o Ramalhão de volta ao protagonismo da região. Mas, para isso, segundo o presidente, é preciso haver união da sociedade. “Precisamos do apoio de todos para o EC Santo André seguir forte, para que a gente possa chegar mais rápido no nosso objetivo”, disse. O dirigente, que acredita em boa campanha do Santo André na Série D do Campeonato Brasileiro, com chance de acesso, também comentou sobre o bom momento do Água Santa e disse que irá torcer para o time de Diadema na final do Paulistão contra o Palmeiras, no domingo (9). “Tenho que torcer para o Grande ABC. A região tem três times na elite. Isso não é fácil.”

Após três meses de sua volta à presidência do EC Santo André, como tem sido o trabalho no clube?

Tem sido difícil. Não é fácil ser presidente do clube social e ainda do futebol. Do EC Santo André eu estou presidente, mas o futebol é da cidade. E algumas pessoas não dão valor a isso. O clube une os dois lados da cidade. É o único clube do 2º Subdistrito e o futebol e o CT (Centro de Treinamento) do outro lado. Tenho chegado na parte da manhã e só saio no fim da tarde. Vim para dar uma nova dinâmica ao Santo André. Quando as pessoas vieram falar comigo sobre a possibilidade de voltar à presidência do Santo André, eu disse que só aceitaria se tivesse alguns apoios, como da Prefeitura, da cidade, dos empresários e da imprensa. O futebol só vai voltar a ser representante da nossa cidade em um patamar maior se as coisas andarem juntas. E não acredito em um time vencedor se não tiver jogadores feitos na casa. O prefeito Paulo Serra (PSDB), que tem feito uma grande administração, está se empenhando muito para isso. Hoje temos trabalho feito com as categorias de base, com integração com a Prefeitura. Hoje temos o Água Santa disputando título, o São Bernardo também com boa atuação. E não que a campanha do Santo André não tenha sido boa, mas queremos mais. E o Santo André tem de ser a referência do Grande ABC.

Esse apoio está ocorrendo?

Estamos trabalhando para isso. Temos conversado bastante com o prefeito, mostrar a necessidade que temos do apoio do poder público e ele está disposto a isso. O sucesso do Santo André leva o nome da cidade. Precisamos do apoio de todos para o EC Santo André seguir forte. Precisamos das empresas, que façam publicidade no campo, para que a gente possa chegar mais rápido no nosso objetivo. Estamos abertos ao diálogo. Montamos um bom time para a Série D do Campeonato Brasileiro e estamos formando ótimos jogadores. O time estreia contra o Democrata, de Governador Valadares (MG), no dia 6 de maio, fora de casa. Temos condições de garantir o acesso, já que sobem quatro. Mas, para isso, temos que estar todos juntos. O Santo André está aberto. Queremos a participação de todos.

O sr. citou as categorias de base. Isso passa por investimento no CT, no Clube de Campo?

Passa sim. Precisamos lá de um campo gramado, para realizar treinamentos. Hoje temos jogadores da Série D e da base morando lá no CT. Temos 40 hospedados lá. De 15 anos até o profissional. E precisamos melhorar. Vamos buscar empresas que podem investir na base. Também podemos fazer eventos, junto com a Prefeitura, para atrair a população do entorno. E tenho certeza que o prefeito vai abraçar esse projeto. Temos conseguido boas parcerias também com o secretário de Esporte de Santo André, Marcelo Chehade. A gente quer algo grande para o Santo André. Eu sei que a torcida fica preocupada, mas sem dinheiro não é possível fazer nada. Hoje falta dinheiro, mas vamos conseguir solucionar isso, com uma política austera e em busca de parceiros.

Clube-empresa é algo que está em planejamento?

Sim. Já temos o projeto de SAF (Sociedade Anônima de Futebol) pelo conselho. Mas também não podemos passar o futebol para um grupo de fora se a noiva não estiver bonita. Precisamos vender algo bonito. Uma empresa com dificuldade, ninguém paga o que ela vale. Estamos embelezando a noiva, recuperando o negócio futebol. Estamos abertos a negociações. Quero que isso aconteça ainda durante a minha gestão. Um time de futebol estruturado pode até cair, mas tem facilidade para voltar. Quando não há estrutura, o time cai e não volta mais. Nós não queremos isso. Somos uma diretoria coesa e temos feito um trabalho em conjunto. Teremos um custo de R$ 1,4 milhão para a Série D. Não é fácil.

Como dirigente experiente e como presidente quando o Santo André foi vice-campeão paulista (em 2010), como o sr. enxerga o momento do Água Santa?

O Grande ABC hoje tem três clubes na elite do Campeonato Paulista. Isso não é fácil. Tirando os grandes da Capital, é a região que tem mais representantes. O Água Santa faz um grande trabalho e agora já estão tendo retorno do investimento, já que muitos jogadores serão negociados. Em 2010, também vendemos jogadores. Me deixa feliz esse atual momento do Água Santa.

Vai torcer para o Água Santa na final de domingo?

Claro. Tenho que torcer para o Grande ABC. Tenho uma ótima relação com o Paulo Korek Farias, presidente do Água Santa. O atual treinador, Thiago Carpini, foi técnico do Santo André no ano passado. Significa que tenho bons olhos. Eu semprei achei o Água Santa um bom time. E a vitória deles contra o Santo André (2 a 0, no dia 9 de fevereiro, no Bruno José Daniel) foi o divisor de águas no Paulistão. Veja a importância de um clássico regional, que dá moral para quem vence. Eles têm um time bem montado e um grande treinador. Não está na final por acaso.

Por outro lado, a gente vê o São Caetano, que já foi vice-campeão da Libertadores, definhando. Qual sua avaliação?

O time se perdeu, com uma dívida grande. O futebol não aceita desaforo. Não dá para gastar o que não tem. No fundo, foi o que aconteceu com o São Caetano. As dívidas se acumulam e fica muito difícil administrar. Vai ser difícil para o time na Série A-3 do Paulista, principalmente na questão financeira. Sem resultado, as pessoas cansam.

O Santo André pode voltar a ser finalista do Campeonato Paulista?

Pode sim. Se os grandes bobearem, a gente avança. Foi o que aconteceu com o Água Santa. O futebol mudou, todo mundo analisa os adversários. Não há mais segredos. Quero criar uma nova gestão de dirigentes. O futebol não pode ser amador. Temos grandes profissionais na diretoria, de gente que conhece o futebol, que fala de Santo André para fora, para o Brasil e o mundo. Estamos sempre assistindo vídeos de jogadores, se podem atuar no Santo André.

Como tem sido a união do futebol com o futsal de Santo André?

O Santo André é um clube aberto. Eles estão tocando a base. Entendo que essa aliança foi positiva. Divisão não é bom para ninguém, acaba os dois. Isso não existe. E acho que o futsal pode ser ainda mais forte. Quero somar. O Santo André Futebol Clube é o Esporte Clube São André.

Além do futebol, o senhor cuida do clube social. Como é essa função também?

Estamos abrindo o clube para a sociedade de Santo André. Realizamos recentemente um grande evento da comunidade geek, que reuniu mais de 3.000 pessoas nas nossas dependências. Teremos em maio uma feira de artesanato e vamos fazer uma grande festa junina. Estamos trazendo o associado e a população para participar dos eventos do clube. Há muita coisa para fazer. Hoje temos 2.000 sócios e vamos aumentar esse número. Esse clube tem que voltar ao que era antes. Não queremos só o protagonismo do futebol, queremos protagonismo do clube também. Temos aumentado muito o número de pariticipantes nas escolinhas, na academia. O Santo André ainda vai crescer muito mais. Queremos virar referência e profissionalizar a gestão do clube. Vamos fazer diferente, fazer melhor e atrair muito mais gente para o Esporte Clube Santo André.