Comerciantes participam de Circuito de Empreendedorismo

Da Redação



06/04/2023 | 09:27



A Rua Coronel Oliveira Lima, principal centro de comércio de Santo André, recebeu nesta quarta-feira (5) a terceira edição do Circuito Andreense de Empreendedorismo. Comerciantes e empreendedores puderam procurar os estandes do programa no Largo da Estátua, que fica no cruzamento entre as ruas Coronel Oliveira Lima e Senador Fláquer, para obter informações para aprimorar a gestão de seus negócios. Quem esteve no local pode ter acesso, por exemplo, ao estande da Sala do Empreendedor, para obter informações sobre a regularização de seus negócios, do Banco do Povo, para tirar dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, com informações sobre cursos de capacitação. “Santo André está pelo segundo ano consecutivo entre as 20 melhores cidades pra se empreender, Ações como esta são algumas das responsáveis pelo resultado. Temos perspectivas positivas, apesar de a economia brasileira não ter respondido na velocidade que a gente esperava”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).