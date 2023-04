Breno, da dupla com Caio César, abre o jogo sobre o câncer e faz alerta sobre diagnóstico

06/04/2023 | 08:10



Como você vem acompanhando, Breno que é dupla de Caio César, acabou comentando nas redes sociais que estava passando por um momento difícil porque descobriu um câncer e rapidamente começou o tratamento.

Só que o Breno nunca deu tantos detalhes sobre onde foi diagnosticado com o problema de saúde e o quão avançado poderia estar o câncer, e agora, durante uma entrevista para o canal de André Piunti, o cantor abriu um pouco o jogo.

O que acontece é que o jovem foi diagnosticado com câncer de testículo e revela que já se tratou, e ainda faz um alerta para os fãs para o diagnóstico precoce.

- Eu tive câncer de testículo. Foi o câncer que eu tive e tratei. A dica que eu dou é para a galera se cuidar. Abril é o mês da campanha contra o câncer de testículo. O quanto antes você descobrir, as chances de cura são gigantes. Eu descobri através do autotoque. Assim como o câncer de mama, o de testículo muitas vezes é descoberto no início pelo autotoque, um pequeno nódulo, um pequeno caroço. Fiz a quimio, terminei há um mês, e graças a Deus estou aqui, e recuperado.