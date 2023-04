Vídeos: Gol, da Volkswagen, vira “gol” em adeus na Vila Belmiro

Da Redação

06/04/2023



Em 42 anos de produção ininterrupta, a Volkswagen do Brasil fabricou mais de 8,5 milhões de unidades do Gol, das quais mais de 1,5 milhão foram exportadas. Lançado em 1980, o carro foi o modelo mais produzido, mais vendido no mercado nacional e mais exportado, sendo também líder de vendas no País por 27 anos.

Esse ícone da Volkswagen deixou de fazer parte da linha de produção, dando lugar ao seu substituto: o Polo Track. O adeus do Gol foi marcado pela transformação de uma unidade da versão de despedida, o Gol Last Edition, nas traves da Vila Belmiro.

Para tornar essa ideia possível foi preciso desmontar o veículo, selecionar algumas peças e derretê-las em uma caldeira com mais de 500ºC. Em seguida, o metal foi usado para fabricar as traves oficiais da Vila Belmiro, que estrearam na primeira partida oficial do Santos Futebol Clube na temporada pelo Campeonato Paulista, quando ganhou do Mirassol por 2×1.

“Nós, da Volkswagen do Brasil, abraçamos a ideia inédita de transformar o Gol em traves da Vila Belmiro deixando o modelo na história. O Volkswagen Gol é um ícone e inaugurou uma nova fase na indústria automobilística nacional. Assim como o futebol, o Gol é uma paixão, está nos corações dos brasileiros e merecia uma despedida à altura do seu sucesso”, afirma Livia Kinoshita, gerente executiva de Marketing Comunicação da Volkswagen do Brasil.

E o Estádio Urbano Caldeira não foi escolhido por acaso. Popularmente conhecido por Vila Belmiro, o estádio Santista foi o palco de despedida do Gol justamente pelo Santos ser o time com o maior número de gols na história mundial. São 12.869 gols, sendo 1.091 deles feitos pelo Rei Pelé.

A partir de agora, o Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro, terá uma novidade na visita monitorada.

A nova trave conta com um QR Code que leva ao vídeo de despedida do Volkswagen Gol que virou “gol”, além de depoimentos de craques do Santos FC e suas memórias com o carro ícone da Volkswagen do Brasil, como a do ídolo Edu, que ganhou um Gol pelo excelente desempenho no gramado.

Os depoimentos trazem ainda craques como a atacante Ketlen, o goleiro João Paulo e o centroavante Léo. Basta apontar o celular para o QR Code da trave e curtir todas as histórias, inclusive a inusitada transformação do carro na trave do estádio do Alvinegro.

Para o lendário Edu não tinha jeito melhor para o carro encerrar sua passagem no Brasil: “Um símbolo inesquecível precisava ser representado de maneira imortal e é isso que vemos hoje. O time com mais gols no mundo, o País com mais Gols no mundo, ambos dividindo a única Vila Belmiro, a mesma casa”.

A ação foi desenvolvida pela AlmapBBDO e a novidade faz parte das iniciativas que marcam a despedida do Volkswagen Gol, incluindo uma partida contra o Novo Polo Track e o envio de sete Gols modelo 2014 para a Alemanha durante a última Copa do Mundo em revanche ao jogo que entrou para a história de Brasil x Alemanha.