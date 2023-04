Dino: Ministério fará investimentos de R$ 150 mi para fundo nacional de segurança pública

05/04/2023 | 18:16



O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira, 5, que o Ministério fará investimento no valor de R$ 150 milhões destinado a um fundo nacional de segurança pública em escolas a Estados e municípios. Dentre as medidas, haverá o fortalecimento do apoio a rondas escolares pelo Ministério.

De acordo com o ministro, a partir desta quinta-feira, 6, 50 policiais vão se dedicar exclusivamente ao monitoramento das ameaças feitas na internet. Paralelamente a isso, Dino defendeu a importância de se regulamentar em parte as redes sociais para evitar a propagação de violência e intolerância.

O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu a importância de Estados e municípios no debate de segurança pública e afirmou que o Congresso Nacional deverá, posteriormente, tratar sobre o tema.

Nesta tarde, o governo anunciou a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial para traçar medidas para valorização da "cultura de paz" e contra violência. O grupo envolve os ministérios da Educação, Justiça, Direitos Humanos e Secretaria-Geral e tem previsão de funcionar por 90 dias.