Rashford desencanta e põe United no G-4 do Inglês com vingança contra o Brentford

05/04/2023 | 17:59



O Manchester United amargou três grandes e dolorosas derrotas na atual edição do Campeonato Inglês, duas delas diante de rivais de tradição, casos do Manchester City (6 a 3) e do Liverpool (7 a 0). A mais dolorosa, porém, foi na segunda rodada: um duro 4 a 0 que deixou o time na lanterna da competição diante do Brentford. Nesta quarta-feira, com gol do artilheiro Rashford, a equipe se vingou com 1 a 0 em Old Trafford, que garantiu presença na quarta colocação, hoje com a última vaga à Liga dos Campeões.

Rashford não anotava há três jogos, curiosamente o mesmo período sem triunfos da equipe, ainda desfalcada do brasileiro Casemiro, suspenso por quatro jornadas, e do dinamarquês Eriksen, machucado. O desencanto serviu para a equipe superar o Tottenham na tabela. A vingança não foi com o mesmo número de gols, mas o United fez enorme festa pelo resultado.

A equipe entrou em campo empatada com Newcastle (fez 5 a 1 na casa do West Ham com dois do brasileiro Joelinton e está em terceiro) e Tottenham em 50 pontos, mas com desvantagem nos critérios de desempate e, portanto, fora da zona de classificação à Liga dos Campeões. A seu favor os dois jogos a menos que a equipe de Londres, portanto, a um empate do G-4.

Com apoio da torcida que lotou o Old Trafford mais uma vez, os comandados de Erik Ten Hag partiram com tudo para buscar furar a retranca do Brentford. Mas, apesar de rondar a área o tempo todo, estava difícil finalizar no gol defendido por David Raya. Foram 20 minutos de pressão até surgir o primeiro grito de "uh."

Bruno Fernandes achou Antony livre na linha de fundo. O brasileiro ergueu a cabeça e rolou para trás. McTominay encaixou belo voleio e a bola passou raspando o travessão. O lance inflamou ainda mais a torcida e o gol não demorou a sair.

Aos 27, após escanteio mal afastado pela defesa, a bola sobrou para Antony, na entrada da área. O brasileiro cruzou, Sabitzer desviou de cabeça e o artilheiro Rashford não teve trabalho para mandar às redes e acabar com o jejum de três partidas. Foi o 15º gol do camisa 10 na competição, 28º na temporada e o 20º após a Copa do Mundo. São 19 em Old Trafford, se igualando a marca de Wayne Rooney de 2011/12.

Festa para uns... Com contrato renovado e no seu 250º jogo pelo United, Luke Shaw não teve muito a festejar. Levou cartão amarelo e ainda saiu machucado no primeiro tempo, substituído por Malacia após sentir dores na coxa. O time já não tinha peça importante em campo. O meia dinamarquês Eriksen, lesionado, acompanhava os companheiros das tribunas do estádio e viu De Gea não trabalhar no primeiro tempo.

No começo do segundo tempo, contudo, o goleiro quase deu o empate de graça ao oponente. Ele recebeu bola recuada e tentou bater para frente, mas carimbou Toney e a bola saiu por pouco. O goleiro se redimiu com milagre aos 21, com Schade saindo cara a cara. Arrojado, ele impediu o empate e ainda se machucou no lance ao trombar com o camisa 9.

A vitória poderia ser mais confortável caso os homens da frente aproveitassem melhor as jogadas criadas. Antony mandou dois chutes para o alto, Fred, um, e Sancho e Rashford também não foram felizes em suas oportunidades. O United não fez mais, mas soube segurar o rival, que terminou a partida com três atacantes e mais atrevido.