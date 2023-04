Bolsas de NY fecham mistas, após dados fracos nos EUA induzirem rotação para ações defensivas

05/04/2023 | 17:38



Os três principais índices das bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 5, após novos sinais de enfraquecimento da economia americana induzirem investidores a uma postura defensiva.

O Dow Jones encerrou o pregão em alta de 0,24%, a 33.482,72 pontos. Os ganhos do índice foram liderados por Johnson & Johnson (+4,52%), depois que a empresa anunciou um plano para tentar encerrar um litígio sobre produtos de talco.

Na outra ponta, o S&P 500 recuou 0,25%, a 4.090,38 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 1,07%, a 11.996,86 pontos.

Os papéis de tecnologia puxaram os negócios para baixo, entre elas Apple (-1,13%) e Amazon (-2,74%). Já o subíndice de utilidade pública do S&P 500 avançou 2,58%, à medida que operadores buscam proteger os portfólios com os setores considerados mais seguros.

Essa rotação ganhou força com a divulgação de dados que apontaram uma aparente piora nas condições econômicas dos EUA. O PMI de serviços do Instituto para Gestão da Oferta (ISM), divulgado no começo desta tarde, caiu em ritmo mais forte que o esperado em março. Já a criação de emprego no setor privado ficou aquém das expectativas, de acordo com relatório da ADP.

Para a Capital Economics, essa tendência nos mercados acionários deve continuar nos próximos meses. "Esperamos que as tensões no setor bancário levem a um maior aperto nos padrões de empréstimo, reforçando nossa visão de que os EUA e muitas outras economias avançadas logo entrarão em recessão", avalia.

Entre bancos, Western Alliance Bancorp perdeu 12,38%, após informar ter registrado queda de 11% nos depósitos na comparação trimestral dos três meses encerrados em março.