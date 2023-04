André Marques revela que fugiu do hospital com medo de morrer durante bariátrica: Entrei no táxi e fugi

05/04/2023 | 17:11



André Marques decidiu mudar radicalmente a sua vida em 2013 quando realizou a cirurgia bariátrica e perdeu 70 quilos. Aos 43 anos de idade, o apresentador agora leva uma vida saudável com novos hábitos. Mas se você acha que tomar essa decisão foi fácil para artista se enganou. Durante a sua participação no Faustão na Band, ele contou que fugiu do hospital com medo de morrer.

- Eu estava enxergando meio mal e queriam me convencer a operar. Falei: Não vou operar, vai que morro na cirurgia. O médico falou que tinha mais chance de morrer de alguma doença associada à obesidade do que por causa da cirurgia. Aí quis disfarçar, contei umas piadinhas, relembrou.

O médico responsável então alertou que ele poderia sofrer de impotência sexual e, foi nessa hora, que André decidiu seguir em frente com a sua decisão:

- Fiz os exames todos. Estava no hospital. Fiquei amigo da enfermeira e estava achando que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu falei para ela: Posso descer para fumar um cigarro, acho que não vou voltar dessa cirurgia. Ela me levou para um cantinho. Entrei em um táxi e fugi do hospital.

Só no outro dia que André retornou ao hospital e enfrentou a cirurgia.