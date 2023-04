Internautas cobram pedido de desculpas de Katy Perry após comentário da cantora

05/04/2023 | 17:10



Katy Perry se envolveu em uma polêmica super complicada e com vários desdobramentos após ter feito um comentário durante o American Idol. Tudo começou quando a cantora conheceu Sara Beth e soube que a participante é mãe de três crianças aos 25 anos de idade. Ao fazer uma brincadeira, ela insinuou que Sara teve muitas relações sexuais e questionou sua vontade de se tornar uma artista musical

- Querida, você tem deitado demais na mesa. [...] Se não for seu sonho, você deveria ir embora, porque há vários sonhos atrás de você.

Apesar dos comentários constrangedores, Sara passou para a próxima fase do programa, porém, ela tomou uma decisão polêmica. Isso porque, em um dos últimos episódios que foi ao ar, a matriarca e aspirante a cantora decidiu desistir da competição, e sua justificativa foi os filhos.

- Esta oportunidade é realmente incrível, mas, na verdade, esta será minha última apresentação, porque meu coração está em casa. Então eu vou para casa, para meus bebês. Eles meio que precisam de mim.

Sem pensar duas vezes, Katy tentou fazer com que Sara mudasse de ideia, mas não obteve sucesso:

- Sara Beth, a vida é assustadora. Eu também sei que é mais fácil ir embora do que ser rejeitada. Mas também sei que você perde todo o seu potencial. Eu sei que você ama sua família [e] seus filhos. Eu sei disso enquanto mãe. Mas lembre-se de que o amor-próprio é tão grande quanto o amor maternal. Não saia da competição.

O que Katy Perry não esperava era que os internautas ficassem muito incomodados com a saída de Sara e a culpassem pelo ocorrido. Muitos internautas usaram as redes para deixar bem claro que acreditam que o comentário da dona do hit Dark Horse foi uma das causas da desistência da participante.

E não para por aí! Apesar da cantora global não ter se pronunciado sobre o assunto, Sara Beth não perdeu tempo. Através de seu TikTok, ela confessou que ficou super constrangida com o comentário da artista de 38 anos de idade, especialmente por ela ser mãe.

- No início da minha audição, antes de cantar, mencionei que tinha três filhos e era uma mãe jovem, e Katy Perry fez uma piada que não foi muito gentil. Não tenho muito a dizer sobre meus sentimentos sobre isso, porque provavelmente é bastante autoexplicativo. Foi vergonhoso ver isso na TV. E foi doloroso. Eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer que acho que as mulheres apoiarem e edificarem outras mulheres é tão legal, e acho que envergonhar uma mãe é super ridículo.

Eita...