Água Santa não consegue liminar e Rodrigo Sam está fora da final do Paulistão

05/04/2023 | 17:07



Apesar do esforço do Água Santa, o zagueiro e capitão Rodrigo Sam não poderá jogar o segundo jogo da final do Paulistão. Após o defensor pegar quatro partidas de suspensão pela expulsão nas semifinais, o clube entrou com pedido de efeito suspensivo, aceito parcialmente. Assim, ainda precisará cumprir um duelo de penalidade e não encara o Palmeiras no domingo.

"O pedido de efeito suspensivo para o atleta Rodrigo Sam foi aceito apenas para os dois últimos jogos da suspensão. Sendo assim, o zagueiro terá que cumprir mais um jogo. O atleta segue com o elenco normalmente participando dos treinamentos e da preparação para a grande decisão", comunicou o Água Santa.

A punição foi por conta de lance na semifinal diante do Red Bull Bragantino. Após disputa de bola no meio-campo, o árbitro marcou falta de Rodrigo em Artur. Os dois se desentenderam, mas Rodrigo foi mais enérgico e acabou encostando a cabeça no rosto do adversário, que caiu no gramado. O árbitro Raphael Claus entendeu como agressão e o expulsou de forma direta, além de dar cartão amarelo para Artur.

Rodrigo Sam, de 27 anos, é um dos líderes do elenco e participou de 11 dos 15 jogos do Água Santa no Paulistão. Com sua ausência confirmada, o setor não deve contar com mudanças para o segundo jogo, seguindo com Marcondes e Didi.

Na primeira partida da final, o Água Santa conquistou uma importante vitória diante do Palmeiras, por 2 a 1, com dois gols de Bruno Mezenga. O resultado fez o oponente mudar o planejamento para a estreia da Libertadores, poupando vários titulares.

A grande final será realizada no domingo, às 16h, no Allianz Parque. Para conquistar o histórico título, o Água Santa precisa de um empate. Em caso de vitória palmeirense por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.