Bruna Griphao é acusada de racismo por rima sobre Sarah Aline no BBB 23

05/04/2023 | 15:30



O público voltou a debater o racismo no Big Brother Brasil 23. Na noite da última terça-feira, 4, Bruna Griphao fez uma rima com frase de teor racista, segundo os internautas. O assunto está repercutindo nas redes sociais.

A situação ocorreu quando a atriz conversava com Larissa, Aline Wirley e Amanda. "Aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana", rimou. Segundo o público, a fala foi em referência à Sarah Aline.

Até o momento, a equipe de Bruna Griphao não se manifestou nos perfis da atriz nas redes sociais. O Estadão entrou em contato com a assessoria da sister e aguarda retorno.

Esta não é a primeira vez que Bruna é acusada por racismo no BBB 23. Há poucas semanas, ela foi processada por uma expressão usada para falar sobre Fred Nicácio. Em uma conversa com Sarah Aline, no final de fevereiro, a atriz o chamou de "urubu de luto". No entanto, a Justiça do Rio arquivou o processo contra a artista.