Fernanda Gentil explica por que decidiu sair da Globo e revela: 'Tratei isso na terapia'

05/04/2023 | 15:24



Fernanda Gentil participou do podcast PodDelas nesta terça-feira, 4, e revelou os bastidores por trás de sua saída da Rede Globo. Ela anunciou o fim do contrato com a emissora no dia 20 de março.

A jornalista contou às apresentadoras Boo Unzueta e Tata Estaniecki que o desejo de sair da empresa teve início em 2018, quando deixou de fazer parte da equipe de cobertura esportiva. Na época, ela apresentava o Esporte Espetacular, programa que vai ao ar aos domingos, mas sentia que queria novos desafios.

"Começou a fazer sentido para mim pensar em outras coisas, principalmente aonde eu pudesse voltar a ter esse frio na barriga, voltar a criar ou participar de algum processo criativo, de escrever, sei lá, inventar moda", disse.

Fernanda contou que comunicou sua decisão de deixar o esporte e a emissora pediu para que ela participasse da Copa do Mundo de Futebol de 2018 e, depois disso, propôs que ela mudasse para a área do entretenimento.

"Em dezembro, decidimos, só que eu achei que era para sair da casa mesmo. Para mim, já estava bom, estava legal. E eles, mais uma vez, muito queridos e carinhosos, falaram: Não, vamos para o entretenimento, tem mais lugares para andar", lembrou.

Entre 2019 e 2022, ela apresentou os programas Se Joga e Zig Zag Arena e especiais como o Criança Esperança. Depois, a vontade de mudar os ares retornou: "O programa Zig Zag saiu do ar e aí eu comecei a amadurecer a ideia de novo, como eu tinha amadurecido a primeira decisão. Pensei: Acho que agora então talvez seja a hora de começar a pensar nessa ideia de ser dona de mim, de ter o meu espaço".

"Foi difícil tomar essa decisão. Não por conta do tamanho, da carreira, do dinheiro, mas entra tudo que eu abri mão para estar lá. Tudo que eu deixei de fazer e, ao mesmo tempo, tudo que eu fiz para chegar nesse lugar. E agora não estou deixando, mas estou encerrando", revelou.

Em seguida, a Tata perguntou: "Mas pode ser um até logo, né?". E Fernanda respondeu: "Com certeza é um até logo, mas não deixa de ser um rompimento. Nossa, eu tratei isso na terapia até. Só Deus sabe o que eu fiz para, na época, entrar no SporTV".