Raul Gazolla revela que atriz de Travessia foi assediada

05/04/2023 | 15:10



Vez ou outra, algumas famosas usam suas redes para denunciarem abusos sofridos nos sets de filmagem. Porém, não é sempre que as artistas decidem abrir o jogo para os internautas. Mas, apesar de não quererem expor o ocorrido, algumas delas desabafam com seus colegas de elenco.

Durante o podcast Jerusa Defende, Raul Gazolla fez uma grande revelação. O ator de 67 anos de idade contou que uma das atrizes de Travessia o procurou para lhe confidenciar um caso de assédio. Ele ainda confessou à apresentadora que foi escolhido pela colega por ter passado pela mesma coisa com Daniella Perez, sua esposa, que foi assassinada em 1992.

- Se você está no seu trabalho e for assediada, se alguém começar a te incomodar ou a te seguir, alerte alguém e tome providências. [...] Na novela em que eu estou agora, uma colega de trabalho me contou que aconteceu algo assim. Eu falei: E você contou para alguém?, e ela falou: Não, estou contando para você porque eu sei que a Dani passou por isso e eu estou com medo.

Em seguida, Raul aproveitou para compartilhar o conselho que deu para a atriz. Segundo ele, a melhor conduta é relatar o ocorrido à direção da produção da novela das nove da TV Globo.

Por fim, ele relembrou a história do assassinato da esposa. Vale lembrar que a filha de Gloria Perez sofria diversos tipos de assédio por Guilherme de Pádua, seu assassino, mas não o denunciou.

- Eu falei: Olha só, vá na direção da novela e conte. Não, mas é porque não aconteceu nada...[disse a atriz]. Não aconteceu, mas também não tinha nada acontecendo com a Dani. Então vá na direção e conte, falei. Ah, mas ele não vai fazer nada...[disse a atriz] Não vai fazer nada até fazer. Ninguém faz nada até fazer. Acho que é o alerta que fica: o silêncio mata.