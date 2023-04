Opera GX tem novo novo recurso de personalização; rapper Xzibit faz o teste

Da Redação

Do 33Giga



05/04/2023 | 14:55



A nova era de personalização profunda do navegador começou oficialmente com o lançamento de Mods no www.opera.com/gx. Com os GX Mods, você pode aprimorar seu navegador e tornar sua experiência online tão única quanto sua configuração de jogo, personalizando todo o navegador – desde os sons do teclado até a aparência das páginas da web.

“Por alguns navegadores serem chatos, eles ficam com má reputação. Mas como não há dois usuários iguais, o Opera GX foi criado para ser diferente. Com os Mods, queríamos dar aos nossos usuários um meio de se expressar, em vez de forçá-los a seguir um conjunto de opções padrão”, disse Maciej Kocemba, Product Director da Opera e mastermind do Opera GX.

“O GX Mods oferece aos usuários um número grande de opções para personalização. É hora de abandonar navegadores chatos e começar a navegar como um badass”, completa.

Para inaugurar esta nova era com o GX Mods, o Opera GX fez parceria com ninguém menos que Xzibit, rapper e apresentador do mundialmente famoso programa de TV Pimp My Ride, que está passando da personalização de carros para a personalização de navegadores da web.

“O jogo de personalização surgiu e mudou. É hora de mexer no seu navegador”, disse Xzibit. Para fazer isso com o Opera GX, não é necessária nenhuma equipe de mecânicos de automóveis. Os usuários podem recorrer aos GX Mods.

Cada Mod vem com uma mistura de elementos – incluindo aparência única (temas e papéis de parede animados), sons (teclado e interface do usuário) e shaders (efeitos controlados por GPU que renderizam em tempo real enquanto navega na web).

Você pode até personalizar a aparência das páginas da Web durante a navegação. A forma com que todos esses Mods funcionam juntos depende totalmente de você, dando a você total liberdade para criar algo completamente único. Mas se você quiser alguns exemplos para começar, pode acessar a nova GX Mod Store.

Lançando hoje também está a GX Mod Store, que apresenta dezenas de Mods pré-fabricados, cada um deles inspirado em um jogo ou cultura gamer de jogo, seguindo sugestões de interesses, humores específicos e criando visuais, sons e shaders totalmente únicos.

Os Mods disponíveis incluem Cyberdeck, Anime, LoFi Chill, Blockified, Drive-by e Legendary Rift, assim como o GXzibit – um Mod criado exclusivamente pelo próprio Xzibit, que naturalmente gostaria que você usasse seu Mod: o GXzibit, inspirado na música hip hop dos anos 2000.

Os mods podem ser acessados na barra lateral do Opera GX e instalados na nova GX Mods Store. Aqui, os usuários poderão navegar por todos os Mods disponíveis, sejam eles criados pelo Opera GX ou pela comunidade. Todos os Mods são gratuitos e altamente modulares; o que significa que você pode misturar e combinar elementos de diferentes Mods para criar novas versões, ou até mesmo construir a sua própria e enviá-la para a loja para que outros usuários a baixem.

Opera GX é o único navegador projetado para jogadores, pois oferece uma infinidade de opções de personalização, incluindo temas de cores, efeitos sonoros, música de fundo, bem como CPU, RAM e limitadores de largura de banda de rede projetados para deixar mais recursos do computador para jogos. Opera GX Mobile é sua versão para celular disponível tanto no Android quanto no iOS.