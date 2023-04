Ana Castela ultrapassa Marília Mendonça e se torna a artista mais ouvida no YouTube no Brasil

05/04/2023 | 14:11



Ana Castela viciou todo mundo com seu ritmo e está fazendo cada vez mais sucesso. Segundo informações da TV Cultura, a jovem de 19 anos de idade se tornou a artista mais ouvida no Brasil no YouTube, ultrapassando Marília Mendonça.

Para chegar ao resultado, a plataforma de vídeos considerou o período entre os dias 24 e 30 de março. A Rainha do Sofrência ficou em segundo lugar na semana. Desde sua morte, Marília Mendonça ocupou o posto de mais ouvida e apenas conseguiu ser superada em dois momentos, por Ryan SP e Henrique & Juliano.

Um dos maiores sucessos da artista são Pipoco, em parceria com Melody. Outra canção muito tocada é Roça Em Mim, um feat com Zé Felipe e Luan Pereira que tomou conta do Tiktok. Recentemente, ela também emplacou uma música com Wesley Safadão, que recebeu o título de Covardia.

Aos poucos Ana Castela está conquistando cada vez mais espaço no cenário musical. Além disso, ela também chamou atenção na web após surgirem boatos que estaria namorando o cantor Gustavo Mioto e ser flagrada diversas vezes em clima de romance com o famoso.