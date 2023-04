Adele gravou álbum em segredo e deve lançá-lo ainda em 2023, diz jornal

05/04/2023 | 14:11



Uma chama de esperança foi acesa no coração dos fãs de Adele após ser revelado que a cantora supostamente teria gravado um álbum em segredo. Apesar de ela ter afirmado que vai pausar a carreira novamente e se afastar dos holofotes após a temporada de shows em Las Vegas, o jornal The Sun noticiou que a britânica produziu músicas em 2022 ao se sentir inspirada pelo amor que sente por seu noivo, o agente esportivo Rich Paul.

Fontes próximas à famosa informaram que ela deixou a sofrência de lado e apostou em novas canções mais positivas do que nunca. Além disso, Adele estaria em negociações para lançar um álbum surpresa ainda este ano.

O último disco lançado pela cantora foi 30, disponibilizado em novembro de 2021, após ter ficado seis anos sem agraciar os fãs com uma coletânea. Agora, parece que um novo álbum pode finalmente estar a caminho.

Um informante contou ao veículo que a felicidade de estar em um relacionamento pode ter influenciado Adele a embarcar no otimismo ao escrever canções.

- Parte de 30 foi realmente gravada antes da pandemia, então Adele ficou no disco por muito tempo durante o bloqueio. Desde então sua vida se transformou totalmente. Ela passou do fundo do poço para estar loucamente apaixonada e quer que o mundo saiba disso. Sua música reflete isso e o próximo álbum será o mais otimista de todos. Ela não será a rainha das baladas de sofrência por muito mais tempo.