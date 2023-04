Mariana Rios estaria vivendo romance com ex de Marina Ruy Barbosa

05/04/2023 | 14:10



O amor está no ar? Parece que sim! Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, Mariana Rios e o deputado Guilherme Mussi estariam vivendo um romance.

Amigos próximos ao suposto novo casal teriam confirmado o novo relacionamento ao veículo. As fontes afirmaram que os dois não fazem muita questão de esconder o namoro e já foram vistos em alguns lugares públicos, mas não foram fotografados.

Vale lembrar que Mussi namorou com Marina Ruy Barbosa por mais de um ano. Eles tiveram um relacionamento bastante conturbado, visto que o deputado era amigo pessoal do ex-marido da atriz, Xande Negrão. Em novembro de 2022, eles decidiram então dar um ponto final no envolvimento.

Por outro lado, Mariana Rios não assume nenhum relacionamento publicamente desde o fim do noivado com Lucas Khalil em 2020.

O único suposto affair que teria se tornado público segundo o jornal Extra, foi com Neymar Jr.. Os dois teriam trocado beijos em uma festa que rolou em São Paulo após a classificação do Brasil para a Copa do Qatar, mas a ficada nunca foi confirmada.