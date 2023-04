Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda, com divulgação de rodada de PMIs em foco

05/04/2023 | 13:37



Os principais mercados acionários da Europa fecharam na maioria em queda nesta quarta-feira, 5, após uma rodada de índices de gerentes de compras (PMI) que avançaram, porém, vieram mais fracos que o esperado.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,37% a 7.662,94 pontos. Já o índice DAX, em Frankfurt, caiu 0,53%, a 15.520,17 pontos. O CAC 40, em Paris, perdeu 0,39%, a 7.316,30 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em queda de 0,59%, a 26.867,39 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,90%, a 9.239,95 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 avançou 0,38%, a 6.082,12 pontos.

Pesquisa da S&P Global mostrou que o PMI de serviços da zona do euro avançou abaixo da estimativa inicial. O mesmo ocorreu com o PMI composto do bloco. O PMI de serviços da Alemanha também decepcionou, mas o do Reino Unido superou as expectativas.

"A fraqueza do mercado acionário mais ampla de hoje foi curiosa, visto que, ao contrário dos fracos números de manufatura vistos na segunda-feira, os dados do setor de serviços de hoje na Europa apontaram para uma atividade econômica razoavelmente robusta, com Espanha e Itália parecendo especialmente fortes à medida que nos aproximamos da principal temporada turismo de verão", analisa a CMC Markets.

A Capital Economics ainda aponta que a expansão indicada pelos PMIs da zona do euro sinaliza mais avanços no mercado de trabalho e "fortes pressões de preço". Dessa forma, a expectativa da consultoria é de que o Banco Central Europeu (BCE) aumente suas taxas de juros além do esperado pelo mercado.

No front corporativo, a companhia aérea alemã Lufthansa disse nesta quarta que concordou em vender o restante de seu negócio de catering para o grupo europeu de private equity Aurelius por uma quantia não revelada.

A Lufthansa disse que vender o restante de seus negócios do LSG Group, que segue a venda das atividades europeias do LSG Sky Chefs para o Gategroup em 2019, faz parte de sua estratégia para se concentrar mais em suas principais atividades aéreas. Ações da empresa caíram 1,70%.